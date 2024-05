Aragonès augura que Illa volverá a ser jefe de la oposición "como Inés Arrimadas"

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes que el candidato del PSC, Salvador Illa, menosprecia el catalán por decir Lérida en lugar de Lleida, y ha augurado que volverá a ser líder de la oposición tras las elecciones "como Inés Arrimadas"(Cs). Lo ha dicho en un acto en Lleida junto al presidente de la formación, Oriol Junqueras, y la número 1 por Lleida, Marta Vilalta, donde ha comparado al socialista con la exlíder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas. Aragonès ha criticado que Illa haya abrazado el modelo de trilingüismo en las aulas que proponen los naranjas: "Propone lo mismo que Arrimadas, habla como Arrimadas y será jefe de la oposición como Arrimadas". RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL También se ha comprometido a que, en la próxima legislatura, logrará textualmente un referéndum reconocido internacionalmente sobre la independencia de Cataluña; una financiación singular que acabe con el déficit fiscal, y reforzar el estado del bienestar y la lengua catalana. Ha contrapuesto estas medidas al proyecto del candidato Illa y al de Junts+, Carles Puigdemont: "Para Salvador Illa, su proyecto es Madrid y Moncloa. Para Junts, su proyecto es solo Carles Puigdemont", ha asegurado. También ha asegurado estar orgulloso de que su Govern haya acabado con los recortes: "Si votas a los de los recortes, volverá a pasar", ha añadido, en alusión a Junts. MARTA VILALTA Vilalta, que ha lucido una camiseta en la que se podía leer 'Es diu Lleida', ha defendido que "estar al lado de la gente también es defender la lengua catalana". Ha ironizado con que la lengua no puede estar en manos de Illa porque no sabe "ni cómo se llama la ciudad, ni en manos de Junts porque no han hecho nada para defenderla en los últimos 10 años, según ella. MARTA ROVIRA En una intervención telemática, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también ha asegurado que trabajarán por los derechos de los agricultores y ganaderos. "No pueden ganar Junts ni PSC, que aquí dicen una cosa y en Europa, donde deben luchar por todos, hacen otra. No vale engañar a la gente, engañar a los agricultores", ha expresado. PROTESTA DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES Un grupo de funcionarios de prisiones se han manifestado cerca del acto, haciendo sonar bocinas y silbatos, y han gritado 'Todos somos Núria', por el asesinato de la responsable de cocina de la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, a manos de un preso que posteriormente se quitó la vida. Junqueras, visiblemente molesto por la protesta, ha dicho que nadie le impide hablar: "Si no me han hecho callar los jueces del Supremo, tampoco dejaré que me haga callar nadie. Respeto que todo el mundo proteste y haga oír su voz, pero no dejaré de decir lo que quiera".