Valverde: "El Getafe no se rinde nunca, es valiente, va a por ti y te planta cara"

Lezama (Bizkaia), 2 may (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, destacó este jueves en Lezama que el Getafe, equipo al que su equipo se mide este viernes en choque liguero en el Coliseum, "es un equipo que no se rinde nunca, es valiente, va a por ti y te planta cara".

"Es incómodo jugar contra ellos porque te aprietan desde el primer al último minuto. Es fuerte en los duelos, te obliga mucho y es solvente en su estadio", añadió Valverde sobre el equipo de José Bordalás.

También teme el 'Txingurri' del conjunto azulón "centros laterales" como el de José Ángel Carmona que provocó "el golazo de (Juanmi) Latasa" que puso el 2-2 definitivo en el tramo final del partido de la primera vuelta en San Mamés.

Valverde, no obstante, avanzó que su equipo viaja a Madrid con la idea de "ganar" mañana y acabar con la mala racha de cuatro partidos sin hacerlo en liga y también de sumar de nuevo tres puntos a domicilio después de las salidas fallidas al Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano.

A pesar de esos cuatro partidos sin ganar, el técnico rojiblanco puso en valor a su equipo y el hecho de que pudo haber ganado en casa a Villarreal y Granada tras la celebración por el título de Copa con la Gabarra surcando la Ría.

"Competimos bien tras la celebración y nuestra intención siempre ha sido asaltar la cuarta plaza, pero nos tenemos que comparar con el Atlético de Madrid, que siempre está en Champions, y el Girona. No es que nos falte un poco, es que el resto juegan y hay que dar mérito a esos equipos", reivindicó el nivel de LaLiga EA Sports.

Aunque admitió que en la tabla están "un poco peor que la semana pasada" porque el del Metropolitano "era el partido que nos podía dar la mano para alcanzar la cuarta posición", aseguró que "hay muchos equipos a los que le gustaría estar donde estamos nosotros, en la quinta plaza".

Y recordó que "de momento lo que va a ocurrir seguro es que el Athletic va a estar en Europa y va a jugar cuatro competiciones", Liga Europa y Supercopa de España incluidas.

Lo que sí pidió a su equipo es "conseguir necesitar la victoria y estar un poco al límite", que es lo que cree que le "va bien".

Valverde eludió hablar su renovación, algo que casi se da por hecho en Bilbao, pero que ya adelantó hace unas semanas que no quiere que sea un asunto a tratar en cada rueda de prensa. "Ya he hablado de ese tema y no tengo nada que decir", zanjó.

Por último, desveló que ve "bien, tranquilo, sin ningún problema" a Nico Williams tras denunciar el sábado pasado comportamientos racistas en el Metropolitano. "Fue una situación desagradable para todos, incluso para el Atlético de Madrid", consideró.

Dijo que si "por cuatro o cinco" que provocaron incidentes en Bilbao previos a un choque ante el Atlético no se puede juzgar a toda la afición bilbaína, "tampoco allí por uno o dos" puede hacerse con la colchonera. EFE

ro/em/jl

(foto)