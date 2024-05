Urtasun acusa a Illa de "dejar la puerta abierta al pujolismo" al abrirse a pactar con Junts

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, se haya abierto a pactar con Junts tras las elecciones del 12 de mayo: "Es dejar la puerta abierta al pujolismo". En declaraciones este jueves en Tarragona, junto con la cabeza de lista de los Comuns por Tarragona, Yolanda López, se ha pronunciado así sobre las palabras de Illa, que no descartado pactar con Junts tras los comicios si estos no priorizan la independencia. Urtasun ha avisado al electorado progresista: "Cuidado con coger la papeleta de Illa, porque después puede servir para pactar con la derecha", en alusión a Junts. GRAN ACUERDO DE IZQUIERDAS El ministro ha defendido que el futuro de Cataluña pasa por un gran acuerdo de izquierdas, y ha asegurado que el "único voto" que garantiza ese Govern de izquierdas es a los Comuns. "Dejar la puerta abierta a pactar con Junts, es dejar la puerta abierta los que no quieren una fiscalidad justa, a los que no quieren afrontar el problema de la vivienda y los responsables de los grandes recortes" de servicios públicos, ha subrayado Urtasun. El portavoz de Sumar ha instado al candidato socialista a escoger entre un Govern con Junts o uno con Comuns, "o Govern de progreso o Govern con la derecha", ha insistido. AEROPUERTO Y B-40 Preguntado por cómo casarán su proyecto con el del PSC, que aboga por ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la B-40, el ministro ha afirmado que "la Cataluña del futuro no puede ser la Cataluña que mira al desarrollismo de los años 90, ignorando el cambio climático", y ha apostado por un modelo de transición ecosocial. "Las infraestructuras que altamente contaminantes, como autopistas o aeropuertos, no tienen cabida en la Cataluña del siglo XXI", ha sostenido Urtasun, que ha defendido que con los Comuns en el Govern no se realizarán ni la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat ni la B-40.