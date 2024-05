Sindicatos argentinos del transporte harán asambleas el 6 de mayo pero sin parar servicio

Buenos Aires, 2 may (EFECOM).- La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) informó este jueves de que las asambleas de empleados que tenía programado celebrar el 6 de mayo no paralizarán el servicio y, por tanto, los usuarios no se verán afectados.

Ante la noticia difundida días atrás de que habría un paro parcial de tres horas para esa jornada, la CATT anunció en un comunicado que habrá asambleas de trabajadores entre las 09.00 y las 11.00 hora local (12.00-14.00 GMT) "en sectores de trabajo de todos los modos de transporte" con el propósito de "informar sobre las gestiones, propuestas y reclamos que estamos llevando adelante".

Pero, continúa el comunicado, "de ningún modo representan medidas de acción directa o un paro de actividades".

El secretario general adjunto del sindicato, Juan Carlos Schmid, había publicado días atrás en su cuenta de X un mensaje en el que explicaba que "se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo" contra el paquete fiscal que, junto con la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, fue aprobado este martes en la Cámara de Diputados -paso previo a su tratamiento en el Senado-.

Esta celebración de asambleas, que incluirán a trabajadores del servicio de metro, transporte de carga y de suministro de hidrocarburos, vuelos y embarque de granos, tendrá lugar tres días antes de la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el plan de ajuste del Gobierno.

La CGT, principal central obrera de Argentina, llevará a cabo el 9 de mayo su segunda movilización masiva contra la política ecónomica del Gobierno de Javier Milei, lo que ratificó este miércoles, con motivo de la celebración del Día de los Trabajadores.

Anteriormente, la central sindical de inspiración peronista había convocado una huelga general el 24 de enero. EFECOM

cmm/aam/jla