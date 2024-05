Robles ve "absolutamente inaceptable" la negativa del PP a renovar el CGPJ, "rehén" de los 'populares'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este jueves que es "absolutamente inaceptable" la negativa del PP de acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que tiene como "rehén", y ha indicado que lo dice como "ciudadana, como jurista y como miembro" que fue del citado organismo. Robles, que ha visitado en Eslovaquia a un contingente de militares españoles desplegados en la zona, ha acusado al principal partido de la oposición de "utilizar la Justicia de manera política" como una forma de "hacer presión" al Gobierno actual. A su juicio, la actitud de los 'populares' es una "falta de respeto absoluta" al Poder Judicial y a la Constitución, que están "incumpliendo" y, por tanto, faltando al respeto a los jueces, muchas de cuyas carreras judiciales se han visto "truncadas" como consecuencia de que no puede haber nombramientos mientras no se renueve el CGPJ. Por ello, ha lanzado una llamada "muy clara y contundente" a los actuales vocales del CGPJ, a los que ha indicado que "no valen pretextos" ni "excusas" y que no pueden seguir "ni un día más, porque ellos están contribuyendo a que se inculpe la Constitución".