Prohens pone en valor la educación en un "tiempo de amenazas de aspectos esenciales de la democracia"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha destacado el papel de la educación y la necesidad de formar "jóvenes con criterio, con personalidad analítica y capaces de enfrentarse a los debates y retos que vienen", especialmente en un "tiempo de amenazas de aspectos esenciales de la democracia". Así se ha expresado la líder del Ejecutivo autonómico durante su intervención en el acto 'Desayunos de la Ceceib: un café con la educación', organizado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Baleares. Prohens ha iniciado su discurso agradeciendo la organización de estos espacios de diálogo "en momentos de mucho ruido, de política de redes y 140 caracteres", unos encuentros, según ha dicho, en los que "no todo es blanco y negro y se puede debatir sobre temas que interesan", como es la educación. En esta línea, la presidenta ha resaltado el "buen funcionamiento de la educación" como "imprescindible para la prosperidad y el éxito del futuro como sociedad, del futuro de Baleares". Así, ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla en estos centros y la labor de los mismos para de "tratar a cada uno como ciudadano, como un individuo único e irrepetible", algo que va en línea "con la hoja de ruta del Govern", como es "la libertad individual de cada uno de los ciudadanos de las Islas". "Estos son los objetivos de este Govern, garantizar las oportunidades a las futuras generaciones y garantizar ciudadanos críticos y libres", ha reivindicado Prohens. También la presidenta se ha referido a la necesidad de impulsar una mayor productividad de la economía, algo que pasa por avanzar en "innovación, digitalización y sostenibilidad", lo que requiere "perfiles profesionales perfectamente cualificados". Durante su intervención, ha dedicado, además, unas palabras al papel de la escuela concertada y ha repasado algunas de las medidas llevadas a cabo hasta ahora en el ámbito educativo como la recuperación de las notas numéricas, la gratuidad 0-3 años, la recuperación del punto de antiguo alumno, el aumento de orientadores y auxiliares técnicos educativos en la concertada, la reducción de la zonificación escolar o el plan piloto de libre elección de lengua. Sobre este último, ha defendido que es un plan "sin imposiciones", que "respeta la autonomía de los centros, el decreto de mínimos y sin segregación". "No separa por razón de lengua, por mucho que se tuitee una y mil veces", ha agregado la presidenta. Por tanto, el plan "va de manera libre y voluntaria, sin ninguna presión por parte de la Administración", ha insistido Prohens, quien sin poner todavía una cifra a la cantidad de centros que se adherirán al plan, sí ha augurado que no serán tantos como los que lo harán en el futuro, porque "cuando los centros vean con la normalidad con la que se aplica, cada vez se adherirán más y el ruido será más pequeño". Antes de finalizar, la presidenta ha dirigido unas palabras al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, a quien ha descrito como un "hombre de talento, siempre abierto al diálogo y que está llevando a cabo una labor imprescindible y no siempre agradable, como es salir de su oficina y visitar todos los centros públicos y concertados de los municipios". "Con la realidad se puede discernir lo que son titulares de diarios y lo que son realmente las necesidades y problemas que trasladan los centros y los equipos directivos", ha sentenciado Prohens. Por último, ha mencionado los resultados del informe PISA en Baleares, señalando que constituirán un grupo de trabajo para analizar "qué está pasando con la calidad educativa, el fracaso y el abandono escolar" desde análisis técnicos.