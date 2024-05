Otegi dice que la "regeneración democrática" tiene que tener en cuenta "el carácter plurinacional del Estado"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que la "regeneración democrática tiene que tener en cuenta el carácter plurinacional del Estado" y "dar solución democrática a los problemas nacionales en el Estado, como es el caso del problema vasco". Otegi se ha referido en estos términos en declaraciones a los medios antes de la asamblea general que la coalición soberanista ha celebrado este jueves en la localidad guipuzcoana de Arrasate, en la cual se han abordado, entre otras cuestiones, los "magníficos" resultados de EH Bildu en las elecciones al Parlamento Vasco del pasado 21 de abril. El líder de EH Bildu ha vinculado estos resultados "con ese debate, entre comillas, que se ha abierto en el Estado español en torno a la regeneración democrática". "Evidentemente, hay una regeneración democrática pendiente en el Estado español, pendiente desde el año 78, en el que alguien dejó todo atado y bien atado, y, por lo tanto, creemos que parte de esa regeneración democrática también tiene que tener en cuenta el carácter plurinacional del Estado, y tiene que dar solución democrática a los problemas nacionales en el Estado, como es el caso del problema vasco", ha dicho. A su juicio, se trata de "una asignatura pendiente que hay que abordar con sosiego, con serenidad, pero que hay que abordar". En este contexto, Otegi ha opinado que "estamos ante una gran oportunidad", teniendo en cuenta que en los comicios autonómicos vascos "ha quedado acreditado en estos tres territorios que hay 54 parlamentarios soberanistas abertzales y 40 parlamentarios de izquierda". Sin embargo, ha criticado que "algunos están corriendo por cerrar un acuerdo de gobierno, un acuerdo en el que se reparten los cargos, cuando en campaña dijeron no fiarse mucho unos de otros". "Lo único que les decimos es, en este contexto en el que se puede abrir un debate sobre la democratización que incluya nuestro estatus nacional, nuestro reconocimiento nacional, haríamos bien en no hipotecar en ese programa de gobierno las ambiciones nacionales y sociales de este país", ha afirmado. "ESPACIOS DE ACUERDO" Para EH Bildu, "es el momento de buscar espacios de acuerdo, de seguir el mandato popular y de aprovechar esta ocasión, entre otras cosas, para dar un salto en nuestro estatus nacional". Preguntado sobre cuál sería la propuesta de EH Bildu para esa regeneración democrática, Otegi ha señalado no atreverse a "dar detalles sobre cuál sería el programa" de la coalición soberanista, pero ha apuntado que "en el Estado español hay un gobierno, en estos momentos, sostenido por las izquierdas independentistas, no solo, pero también por las izquierdas independentistas vascas y catalanas". "A veces he dicho que este es un apoyo circunstancial para algunos, pero no lo es para nosotros", ha sostenido. A juicio de Otegi, ese bloque "debería de contar con un programa de reformas democrático que aborde la democracia del Estado". "Para nosotros es evidente que en ese Estado hay espacios y poderes no democráticos que independientemente de lo que vote la gente siguen manteniendo capacidad de incidencia en la vida política" y, como ejemplo de ello, ha citado el Poder Judicial. Para Otegi, esto tiene que ser abordado "de manera serena, pero firme". Finalmente, ha abogado por un "proyecto progresista" para el Estado, lo cual supone "democratizar determinados aparatos del Estado y reconocer de una vez por todas el carácter plurinacional de este Estado".