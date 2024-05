Morant: "Me gustaría que Mazón fuera el primer presidente autonómico que rompa con Vox"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a que se aleje de la ultraderecha y ha señalado que, de la misma manera que Mazón fue el primer presidente que "decidió pactar con Vox" en un acuerdo "exprés", le gustaría que fuera "el primer presidente autonómico que rompe" con esta formación. Así lo ha explicado Morant en declaraciones a los medios tras las dos horas de reunión que ha mantenido con Mazón, en el primer encuentro que mantienen desde su nombramiento como secretaria general del PSPV-PSOE. En una reunión en la que los acuerdos se han limitado a la "necesidad de una regeneración democrática" y en "seguir hablando", Morant le ha plantedo a Mazón que se aparte de Vox porque "no es bueno" para los valencianos. Preguntada sobre si el PSPV-PSOE apoyaría a Mazón en caso de romper con Vox, la también ministra de Ciencia ha señalado que "si su hoja de ruta y su programa electoral era derogar el gobierno de Ximo Puig y de Pedro Sánchez", no podrá contar con el PSPV, pero sí están dispuestos a apoyarle "en muchas otras cosas". Además, ha recordado que el Gobierno de España -del que forma parte-- está en minoría y busca acuerdos con otros grupos. Morant ha acudido a la cita con Mazón con 'El abismo del olvido', de Paco Roca, para regalárselo al 'president'. "Es la historia de nuestro pueblo, la historia del enterrador al que cond enaron precisamente a enterrar a los suyos después de ser fusilados", ha explicado en declaraciones previas. "Esa es la historia que han sufrido nuestros mayores y la historia que no queremos repetir. Y, desde luego, la mal denominada ley de la Concordia que para nosotros blanquea el franquismo, deja abandonadas a las víctimas de aquella dictadura", ha añadido.