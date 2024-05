Mazón recibe a Morant "con ánimo constructivo": "No podemos mirarnos desde puntos adversos de la trinchera"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que recibirá este jueves a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, con "ánimo constructivo" y el objetivo de "fraguar las alianzas que necesita la Comunitat Valenciana" respecto a la relación con el Gobierno y la Unión Europea y "también en temas internos". Además, ha apostado por tejer un "frente" común en materia de financiación autonómica, agua, inversiones y autogobierno. "Esta comunidad tiene muchos trenes pendientes, muchos trenes que han pasado de largo y no nos podemos seguir permitiendo el lujo de estar mirándonos el uno al otro desde puntos adversos de la trinchera", ha declarado a los periodistas a unas horas de su primer encuentro institucional con Morant en el Palau de la Generalitat. El también líder del PPCV ha destacado que "como siempre", fue él quien propuso la reunión, al igual que hizo con el anterior líder del PSPV, el 'expresident' Ximo Puig, "nada más ser elegido" como jefe del Consell. "Yo tuve el infortunio de tener que esperar seis meses a ser recibido y Diana Morant solo tuvo que esperar seis horas a recibir mi propuesta", ha ilustrado. "Yo siempre he propuesto un diálogo, creo que es lo mejor en lo que podemos hacer para fraguar las alianzas que necesita la Comunitat Valenciana, porque esta comunidad sigue necesitando alianzas importantes", ha insistido, aunque ha remarcado que no le gusta "predisponer" ni "encorsetar reuniones" porque no es "lo más constructivo". En esta línea, Mazón ha abogado por "constituir un frente importante, constructivo pero importante", con la financiación autonómica, el agua, las inversiones estatales pendientes y "en avanzar en nuestro autogobierno, en pactos que importantes para la Comunitat valenciana, en buscar un clima de diálogo permanente". Al margen de su reunión con Morant, ha garantizado que trasladará esta oferta "reiteradamente" tanto al PSPV como al resto de grupos con representación en Les Corts: "Es una manera de participar en política y es la que he puesto en marcha desde el principio y voy a seguir haciendo".