La tercera edición de la ronda andaluza reduce una etapa por falta de apoyos

Jaén, 2 may (EFE).- La tercera edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía femenina, que se disputará entre el 29 de mayo y el 1 de junio, constará de cuatro etapas y no de cinco como en un primer momento se aprobó por la Unión Ciclista Internacional (UCI), debido a que Deporinter, organizadora de la carrera, no ha recibido el "apoyo" de algunos ayuntamientos que se habían comprometido a ser sede de la competición.

Joaquín Cuevas, director general de la prueba, explicó los motivos de suprimir una etapa en el trazado de 2024 y dijo a EFE que lo han “hecho por falta de apoyo y debido a la tardanza de algún municipio en responder a la propuesta, ya que se deben cumplir unos plazos para poder tramitar todo en tiempo y forma a la hora de cerrar los permisos, hoteles y recorrido”.

“Es una lástima y nos sabe mal, porque estamos volcados con este proyecto, pero hace falta una apuesta decidida por el ciclismo femenino”, comentó el responsable de la carrera.

El recorrido, según Cuevas, está prácticamente cerrado y solo faltan “algunos detalles técnicos”, por lo que la intención es contar con diecinueve equipos y un pelotón de 114 ciclistas, aunque no se descarta se invite a algún equipo más.

“Estamos haciendo malabares para encajar el presupuesto, pero vamos a tener a grandes equipos y a ciclistas de primer nivel nacional a internacional”, indicó.

La noruega Katrine Aalerud, del Team Movistar, fue la ganadora de 2023, por delante de la rusa Tamara Dronova (Israel-Premier Tech Roland), mientras que en 2022 ganó la cubana Arlenis Sierra, que se impuso en dos de las tres etapas. EFE

1010552

jmd/agr/jpd