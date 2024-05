Irene Montero acusa a Ayuso de "financiar la máquina del fango": "Es una gerente del golpismo judicial y mediático"

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones al Parlamento Europeo y exministra del Gobierno, Irene Montero, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "financiar la máquina del fango" y de ser "una gerente del golpismo judicial y mediático" de España. Coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, Montero ha criticado en un acto de su partido en Móstoles a Ayuso y ha expresado que "no es la presidenta que merece el pueblo de Madrid" y la ha calificado de "corrupta". "Me parece muy grave que Ayuso financie la máquina del fango, es una gerente del golpismo judicial y mediático de este país y estamos muy preocupadas porque ese golpismo judicial y mediático que conocemos también ha llegado a tocar de forma directa al presidente del Gobierno y cuando le ha empezado a tocar un poquito, ha puesto en duda su continuidad al frente del Gobierno", ha dicho Montero. CGPJ Desde Podemos, Montero ha afirmado que creen que "es desesperante que no haya nadie en el Gobierno que asuma las tareas de cambio, que sea valiente para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP". Montero ha indicado que cree "que es importante" que se defienda la paz y la democracia "frente a un golpismo judicial y mediático del que Ayuso es financiadora".