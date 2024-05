Illa (PSC) afirma que colaborará con el Ejecutivo si gobierna en Cataluña y no será "incómodo"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha defendido este jueves la colaboración entre la Generalitat y el Gobierno central y ha afirmado que no pide el voto para confrontar, sino para colaborar: "Yo no pido el voto para ser incómodo para nadie, pido el voto para ser eficaz". Lo ha dicho en un mitin en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la viceprimera secretaria del PSC y alcaldesa del municipio, Lluïsa Moret, ante 2.000 personas en el Poliesportiu La Parellada y 1.000 personas siguiéndolo a través de una pantalla en el exterior del recinto. "Tanto confrontar y, ¿qué hemos conseguido? ¡Nada!", ha dicho Illa, que ha expresado también su voluntad de pactar en vez de vetar y bloquear, en sus palabras, tras las elecciones del 12 de mayo. Además, ha pedido el voto para que Cataluña no "sea la pesadilla del resto de España, sino para que Cataluña sea el sueño del resto de España y de Europa". "Es tiempo de unirnos, vengamos de donde vengamos, hablemos la lengua que hablemos, pensemos lo que pensemos, sintamos lo que sintamos", ha dicho Illa. AGRADECE A SÁNCHEZ SU "VALENTÍA" El líder de los socialistas catalanes ha agradecido a Sánchez su presencia en la campaña del PSC y se ha referido a sus días de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno: "No han tenido que ser fáciles. Porque sí, a veces hay que parar y reflexionar individualmente, colectivamente. Preguntarse qué significa hacer política, qué límites tiene". Ha criticado que "para algunos, la política es una lucha descarnada por el poder, una lucha que no conoce límites, que no tiene ningún respeto por nada, que usa cualquier método para alcanzar su objetivo". En este sentido, ha afirmado que los socialistas consideran la política --textualmente-- como una actividad noble, necesaria y beneficiosa para el conjunto de la sociedad, y ha agradecido a Sánchez su labor al frente del Gobierno: "Decían que avanzar en economía era incompatible con avanzar socialmente". "Pero gracias sobre todo por tu coraje, por tu valentía, por tu trabajo para que Cataluña volviera a la normalidad. Sabemos que te la has jugado por Cataluña, y Cataluña no va a olvidar esto", ha concluido. LLUÏSA MORET La viceprimera secretaria del PSC ha agradecido también a Sánchez "mostrarse humano, incluso vulnerable y dejar aflorar las emociones", porque, según ella, no es signo de debilidad, sino de valentía y de coraje. "Por eso desde Sant Boi respondemos a tu llamada y queremos compartir y formar parte de esa gran mayoría social que contigo iniciará esta nueva etapa, una etapa de regeneración democrática", ha dicho la también alcaldesa, que ha erigido a Illa como candidato con todas las condiciones necesarias para liderar esa nueva etapa, en sus palabras. Al mitin han acudido también la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero; el expresidente de la Generalitat, José Montilla; la exministra Raquel Sánchez, y el exalcalde de Barcelona, Joan Clos, entre otros.