Feijóo felicita a los madrileños por el Dos de Mayo, un acto institucional al que no asiste este año

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este jueves a todos los madrileños por el Día de Comunidad de Madrid, que se celebra con un acto institucional en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol y al que este año no ha asistido el jefe de la oposición. "Hoy conmemoramos la historia de la Comunidad de Madrid. El orgullo y la unidad seguirán siendo el motor de progreso y bienestar de esta región", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, que ha recogido Europa Press. Feijóo llegó a la Presidencia del PP el 2 de abril de 2022 y en los dos últimos años ha asistido a la Puerta del Sol a conmemorar el Día de la Comunidad de Madrid en compañía de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, su equipo no ha dado detalles acerca de por qué se ha ausentado Feijóo, quien no tiene agenda pública según las previsiones del partido. Sin embargo, el jefe de la oposición sí que tiene un intenso calendario de actos en Cataluña a partir de este viernes para arropar a su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ante las elecciones en esa región fijadas para el 12 de mayo. Tampoco ha acudido a la Puerta del Sol la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha participado en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) en la concentración para reivindicar la ejecución de las obras de la A-12. Sí que han asistido el presidente del Senado, Pedro Rollán, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y exconsejera de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín. CHARLA ENTRE AYUSO Y FEIJÓO ESTE MIÉRCOLES Fuentes de la Comunidad de Madrid han restado importancia al hecho de que el presidente nacional no haya estado presente este jueves en la Puerta del Sol y, de hecho, han subrayado que el comportamiento del PP nacional con Ayuso es "exquisito". La comunicación entre Ayuso y Feijóo es constante y ambos conversaron este mismo miércoles, según las fuentes consultadas. La presidenta madrileña ya sabía de antemano que su jefe de filas --que está hoy en Galicia-- no acudiría al acto del Dos de Mayo, un día que no es la laborable en la Comunidad de Madrid y ha provocado que muchos ciudadanos hagan puente. En el equipo de Ayuso son conscientes de que Feijóo está volcado en la campaña catalana, a la que se sumará también la próxima semana la presidenta madrileña, ya que prevé acudir tres días y visitar todas las provincias. Sin embargo, otras fuentes del Gobierno madrileño sí que han expresado su sorpresa ante el hecho de que el PP nacional haya optado por un perfil bajo --solo con presencia de las dos vicesecretarias que son madrileñas-- y ni siquiera haya enviado a la Puerta del Sol a la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra. EL PP DE MADRID RESTA IMPORTANCIA A LA AUSENCIA DE FEIJÓO Desde el PP de Madrid, su secretario general, Alfonso Serrano, ha restado importancia a la ausencia de la dirección nacional de su partido en el acto institucional del Dos de Mayo, y ha asegurado que "llevan estos dos años trabajando codo con codo" con ellos, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Al margen de las ausencias, ha indicado que están en medio de una campaña de las elecciones catalanas, que es "muy importante". "Entiendo que la mayor parte de la Dirección Nacional se encuentra ahí. No lo sé, de verdad que no es un tema que le haya prestado la mínima atención", ha trasladado. En todo caso, Serrano ha indicado que están "absolutamente tranquilos y agradecidos del respaldo que tanto el partido como la presidenta tienen por parte de la dirección nacional" del PP que preside Feijóo. LA POLÉMICA SOBRE EL NOVIO DE AYUSO Este año el Día de la Comunidad de Madrid se produce después de semanas con Ayuso en el foco mediático por las informaciones relativas a su pareja sobre presunto fraude fiscal y falsedad documental. Hace un mes, Feijóo ya aseguró que Ayuso no tenía "ninguna inspección" y que es su pareja la que tendría que "responder" ante Hacienda. Distintas voces del PP nacional han expresado estas semanas su apoyo a la presidenta madrileña y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien denunció una "cacería" contra ella. "Es tremendamente machista que se le pida a una mujer que responda por lo que ha podido hacer su pareja hace cuatro años, cuando ni siquiera mantenía esa relación con esa persona en aquel momento. Creo que es algo tremendamente machista y que desde luego habla a las claras de quien protagoniza ese tipo de ataques", dijo Tellado, en medio de las peticiones del Gobierno y el PSOE para que Ayuso dimita. El próximo lunes Ayuso presentará precisamente a Tellado en un desayuno informativo en Madrid.