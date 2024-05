El PP pedirá la comparecencia de Óscar Puente ante el Congreso y el Senado sobre la auditoría de su Ministerio

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que su formación pedirá la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para explicar la situación de la auditoría interna de su Ministerio. Gamarra, en un acto en plena Autovía del Camino, en el término municipal de la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada y acompañada por responsables 'populares' de La Rioja y Castilla y León, se ha preguntado " dónde esa auditoría que, muy curioso", ha dicho, "anunció Puente que iba a llevar a cabo". "Han pasado más de dos meses y no hay ni una sola noticia ni información en relación a la investigación que dijo que estaba llevando a cabo para depurar responsables", ha dicho. Por tanto, el Partido Popular va a pedir "la comparecencia de Puente para que informe sobre cómo está evolucionando esa auditoría que dijo que estaba desarrollando". "Porque tenemos derecho a saberlo", ha aseverado. Gamarra ha lamentado que este ministerio "no sea noticia por las infraestructuras que impulsa, las obras que comienza", sino que se haya convertido "en el epicentro de la trama de corrupción que acorrala a Pedro Sánchez, al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez". Ha recordado cómo el exministro José Luis Ábalos comparecerá el próximo lunes en la comisión de investigación del Senado "y tendrá que dar respuestas". "No sólo tendrá que dar respuestas Ábalos el próximo lunes, sino que tendrán que dar respuestas también los responsables del Ministerio que han sido llamados y ya se ha solicitado su comparecencia", ha dicho.