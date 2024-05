El ministro de Política Territorial asiste "gustosamente" al Dos de Mayo, un año después de la polémica con Bolaños

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que asiste "gustosamente" al acto institucional con motivo del Día de la Comunidad de Madrid que se celebra en la Puerta del Sol, desde donde ha tendido "la mano" al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para "caminar juntos en la cogobernanza, en la convivencia democrática y en la regeneración" que, a su juicio, "se precisa de todos los responsables públicos". El año pasado esta cita estuvo marcada por la polémica con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien acudió al acto sin estar invitado y quiso subir a la tribuna de autoridades del exterior, pero el servicio de Protocolo de la Comunidad se lo impidió. El ministro Bolaños está en Sevilla este jueves, donde ha inaugurado el 'I Congreso Internacional de Ciberdelincuencia Sevilla 2024', organizado por el Colegio de Abogados Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, en el Teatro de la Fundación Cajasol. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que acudió también a la Puerta del Sol el año pasado, ha viajado a Lest (Eslovaquia) para visitar al contingente español desplegado en el país. DICE QUE "ATIENDE A LA INVITACIÓN" QUE LE HA HECHO AYUSO El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha asistido este año en representación del Gobierno, al acto institucional con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos. Lo ha hecho en compañía del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Yo atiendo a la invitación que me ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid y también al delegado del Gobierno. Somos las dos personas que han sido invitadas y por tanto estamos aquí en representación del Gobierno y gustosamente", ha declarado a los medios antes del comienzo del acto institucional. A renglón seguido, Torres ha tendido "la mano" al Gobierno de la Comunidad de Madrid para "caminar juntos en la cogobernanza, en la convivencia democrática y en la regeneración" que, a su juicio, "se precisa de todos los responsables públicos". "Es una buena oportunidad para poner sobre la mesa aquellas cosas que nos deben incumbir a todos nosotros y es la defensa del interés general, el bienestar común y justamente los pilares del Estado del Bienestar", ha afirmado, para señalar que deben hablar más de vivienda, empleo, sanidad o educación, que es lo que "preocupa" a los españoles. UN DÍA "MAGNÍFICO" CON "CALOR" Y "COLOR" Asimismo, Torres ha aprovechado su intervención para felicitar a los madrileños por su "día grande" en el que "conmemora y celebra la victoria de la soberanía popular frente a las tropas francesas". "Felicidades", ha exclamado. El ministro de Política Territorial ha saludado que no sea un día "frío" sino con calor, a pesar de que había previsión de lluvia, según ha agregado. "Es un día magnífico, con color, con el cielo despejado", ha manifestado, aunque ha dicho que no sabía si tanto como "el tiempo que tienen" en Canarias.