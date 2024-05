El DocsBarcelona, centrado en el colonialismo, se inaugura hoy con 'Agent of Happiness'

Barcelona, 2 may (EFE).- El Festival de cine documental DocsBarcelona, que en su 27 edición propone una programación que cuestiona el pasado colonial, se inaugura este jueves con la película 'Agent of Happiness', de Arun Bhattarai y Dorottya Zurbó, donde cuestionan que Bután sea el país más feliz del planeta.

Entre hoy y el próximo día 12 de mayo se programarán en el festival un total de 40 largometrajes y 10 cortometrajes, en un año en el que serán los cineastas franceses Raymond Depardon y Claudine Nougaret, que llevan más de tres décadas colaborando, los que recojan esta noche en un acto en el cine Phenomena el premio Docs de Honor.

El premio distingue tanto la trayectoria fotográfica y cinematográfica de Raymond Depardon como el "fructífero" tándem creativo durante años con la productora, directora e ingeniera de sonido Claudine Nougaret, con "relevantes" documentales de la historia del cine europeo, como '10e Chambre (The 10the District Court)', 'Modern Life' o 'Journal de France'.

Tanto la directora artística, Anna Petrus, como el director ejecutivo, Xavi Conesa, han coincidido hoy en rueda de prensa en que el festival se ha posicionado como "referencia del documental en el sur de Europa", tras empezar como festival de industria, y han destacado que habrá cuatro estrenos mundiales, cuatro europeos y 17 españoles.

La húngara Dorottya Zurbó, feliz de encontrarse en Barcelona, tras presentar en el Festival de Sundance 'Agent of Happiness', que dirige junto a Arun Bhattarai, que se encuentra actualmente en San Francisco, ha rememorado que empezaron a trabajar en esta película "agridulce" hace unos cinco años, en el último reino budista del mundo y de donde es originario Bhattarai.

País en el que se mide el índice de felicidad, en el documental acompaña a Amber uno de los 75 trabajadores gubernamentales que miden este estado de satisfacción de la gente en una escala matemática.

Sin embargo, este empleado del gobierno, según Zurbó, es el "hombre más triste del país" y será a través de su trabajo, en un viaje remoto a través de las montañas del Himalaya, donde conocerán a otras personas, sus deseos y sus sueños, mientras Amber busca la plenitud.

Como novedad de esta edición, destaca la sección Docs&Pearls, que se convierte en la sección oficial, con carácter internacional, con quince títulos, de los que trece son estreno en España y hay dos estrenos europeos.

Seis de los largometrajes tratan sobre colonialismo: 'Phantoms of the Sierra Madre', del noruego Håvard Bustnes; 'Our Land, our Freedom', de Meena Nanji y Zippy Kimundu; 'Rosinha and Other Wild Animals', de Marta Pessoa; 'Daughter of Genghis', de los daneses Kristoffer Juel Poulsen y Christian Als; 'Mambar Pierrette', de Rosine Mbakam; 'Pure Unknown', de los italianos Mattia Colombo y Valentina Cicogna; 'Mexican Dream', de Laura Plancarte, y 'Copa 71', de Rachel Ramsay y James Erskine.

Otras cintas tienen que ver con la muerte y el duelo, como la coproducción alemana-norteamericana 'Eternal You', de Hans Block y Moritz Riesewieck, o la catalana 'Hágase tu voluntad', de Adrián Silvestre, una de les tres producciones catalanas en sección oficial, junto con 'Diari de la meva sextorsió', de Patricia Franquesa, y 'Globusmania', de la cineasta danesa-española Sissel Morell Dargis.

El Docs&Pearls se completa con: 'Johatsu - Into thin air', de los directores Andreas Hartmann y Arata Mori, y 'Pelikan Blue', del húngaro László Csáki.

En el Docs&Cat se acompañará el talento catalán, con un total de nueve películas, con estrenos internacionales como 'Casa Reynal', de Laia Manresa; 'Respira mama', de Meri Collazos; 'Unbound', de John English y Tom Garner, y 'Un estel fugaç', de Arturo Méndiz e Ignasi Guerrero.

Por otra parte, una de las sesiones especiales del festival la protagonizará, 'La fugida', una producción de 3Cat, dirigida por Josep Morell, Guillem Sánchez y Marc M.Sarrado, que da voz a las víctimas de abusos sexuales de los jesuitas de dos escuelas barcelonesas.

La nueva sección Docs&Love proyectará seis largometrajes dedicados a diferentes expresiones y formas de amor, como 'Sexual Healing', 'Queendom', 'Echo of You', 'Sisters Forever', Searching for Nika' y 'Bye Bye Tiberias'.

Los platos fuertes del DocsBarcelona Industry, entre el 6 y el 10 de mayo, serán el documentalista John Wilson, creador de la serie de culto 'How To with John Wilson', y el siempre imprevisible Albert Serra, a punto de estrenar su primer documental, 'Tardes de soledad'.

La inteligencia artificial protagonizará un simposio y el cineasta ruso Victor Kossakovsky volverá a Barcelona para presentar su último título, 'Architecton', donde alerta sobre el "impacto devastador del cemento". EFE

