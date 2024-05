EiDF Solar cierra 2023 con 32 millones de euros de pérdidas

Vigo, 2 may (EFECOM).- El grupo EiDF Solar ha concluido 2023 con 32 millones de euros en pérdidas, frente a poco más de 4 millones también perdidos el anterior ejercicio, aunque la compañía presume de revertir el fondo de maniobra en 30,6 millones de euros para situarlo con un saldo positivo de 9,63 millones de euros.

La cuentas de EiDF, que presentan salvedades por parte de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), muestran a la firma constructora de plantas fotovoltaicas con unos ingresos de 229,20 millones de euros y un resultado de explotación antes de impuestos y cargas financieras (ebitda) ajustado de 25,22 millones de euros.

El activo ha pasado de 227,53 millones de euros en 2022 a 161,19 millones de euros en 2023, el patrimonio neto se ha reducido de 32,90 a 4,99 millones de euros, el pasivo no corriente se ha situado en 78,75 millones de euros (51,72 en 2022), y el pasivo corriente se redujo de 142,91 a 77,44 millones de euros

El importe neto de la cifra de negocio se situó en 190,38 millones a 31 de diciembre del año pasado, frente a 299,46 millones de euros en 2022, y el resultado del ejercicio fue de 32,32 millones de euros de pérdidas, frente a 4,15 millones de euros del curso previo.

De acuerdo con EiDF, la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros derivados implícitos en el programa de financiación (bonos convertibles y préstamos participativos convertibles) ha supuesto reconocer una pérdida de 6 millones de euros desde el punto de vista contable.

La empresa señala que la provisión se revertirá contra reservas en el momento en que se eleve a público la ampliación de capital correspondiente a la conversión de los préstamos participativos, cuando los fondos propios se situarán en 42 millones, si bien a nivel contable los efectos de ajuste lo rebajarán en 29 millones de euros.

Así, los 28,3 millones de euros que aparecen en el balance como deuda y los 10 millones de euros aportados por los socios en 2024 pasarán a formar parte de los fondos propios del grupo en junio de este año, una vez celebrada la reunión de la junta general y ejecutada su solicitud de conversión, según la previsión de EiDF.

Respecto a la rotación de activos, en 2023 hubo la venta de instalaciones de autoconsumo a Finlight, que le sirvió para destinar 7 millones de euros a pagar deuda y a ingresar otros 17 millones de euros.

En cuanto a los acuerdos con socios para el desarrollo de parques fotovoltaicos, precisa que en 2023 se alcanzó un acuerdo con Atitlan, a través de la sociedad conjunta Kakuru, que ha supuesto el ingreso de 20 millones de euros, cancelar 15 millones de euros de deudas con IKAV y recomprar un parque de generación fotovoltaica por 5 millones de euros.

La auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) refleja que siguen existiendo debilidades significativas en el modelo de control interno del grupo, y considera que "no es posible asegurar totalmente que no pudieran surgir otras cuestiones no identificadas que, en su caso, pudieran suponer otros posibles errores y contingencias no recogidas en las cuentas anuales consolidadas".

PwC sostiene que EiDF tiene contabilizados activos por impuesto diferido cuya recuperabilidad depende de los ingresos obtenidos en la venta y explotación de las plantas fotovoltaicas propiedad de las sociedades de propósito especial constituidas por el grupo.

En este sentido, señala la auditora que los activos por impuestos diferidos están sobrevalorados en 5,80 millones de euros y las pérdidas del ejercicio deben incrementarse por este mismo importe.

Además, advierte PwC que no se ha registrado el importe que se deriva de la resolución del 11 de abril de 2024 por la cual un juzgado de primera instancia de León estimó parcialmente la demanda de un cliente y condenó a la sociedad dominante al pago de un importe de aproximadamente 3,59 millones de euros, por lo que la provisión por litigios está infravalorada en esa misma cantidad y las pérdidas del ejercicio deberían incrementarse en igual cifra.

La compañía defiende que gracias a la capitalización aportada por los socios principales, y con el objetivo de que el balance del grupo quede preparado y alineado para sentar unas bases sólidas de cara a una nueva era de crecimiento, "se ha optado por una política de máxima prudencia, ajustando aquellas partidas para mejorar su claridad y precisión en la valoración".

EiDF presume de "un gran modelo de negocio consolidado e integrado verticalmente entre sus tres unidades de negocio".

Autoconsumo Industrial y Generación suponen para el grupo un 71 % y comercialización supondría el 29 % restante, teniendo en cuenta porcentajes aproximados y ajustados sobre el Ebitda 2023.

EiDF prevé poner en operación 80 megavatios (MW) y desarrollar nuevos parques hasta un total de 620 megavatios pico (MWp) de generación fotovoltaica. EFECOM

caf/xb/jlm