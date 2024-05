Carolina Robles lamenta haber fallado "por poco" en su intento por hacer mínima olímpica

Sevilla, 2 may (EFE).- La atleta andaluza Carolina Robles, que logró la mínima en los 3.000 metros obstáculos para el Campeonato de Europa de Roma de junio el martes en la Reunión Iberoamericana de Huelva, ha lamentado que "por poco" no ha "podido lograr la marca para los Juegos Olímpicos" de París.

En declaraciones a EFE, Robles dijo que está "contenta, no satisfecha" porque está "muy bien de forma", pero vivió en el mitin onubense "un día extraño" porque "no acompañaba el tiempo", ya que "ha llovido y ha hecho mucho viento", lo que le ha impedido asegurar su clasificación para París 2024.

La fondista sevillana paró el cronómetro en 9:30.57, lejos del 9:23.00 requerido para estar en los Juegos, lo que no fue posible -"por las circunstancias de la carrera podíamos no haberla hecho", dijo-, así que "lo siguiente es buscar la mínima olímpica e ir sumando puntos" para un posible clasificación por ránking en caso de no lograrla. EFE

