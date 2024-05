Bendodo reprocha a Illa "subir a la moto del independentismo" al abrirse a pactar con Junts

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha reprochado este jueves al candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, "subirse a la moto del independentismo", después de que este no descartase pactar con Junts. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Barcelona, durante su visita a Catalunya, y ha añadido: "Lo que no sabemos es si quiere ser el piloto o prefiere ir de paquete en ese trayecto hacia el independentismo". Bendodo esperaba que la noticia se produjera "más avanzada la campaña, pero (los socialistas) no han podido aguantar porque al final la verdad siempre sale a la luz", ha señalado. Ha afirmado que el PP es la única opción constitucionalista y que votar al independentismo se puede hacer desde la vía directa o desde la indirecta: una de ellas es votar a Junts o a Esquerra, ha dicho, mientras que "en el caso de la vía indirecta es votar al PSC". También ha afirmado que "cuando los regímenes sudamericanos empiezan a desfenestrar la democracia, empiezan a reducir los derechos de los periodistas y a limitar la acción de los jueces", en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que puso el foco en la independencia del poder judicial y los pseudomedios. Para Bendodo, Sánchez es "el mayor generador de bulos y ahora intenta convertirse en el mayor luchador contra los bulos" y se tomó cinco días de reflexión para victimizarse, ha dicho.