Andalucía exige al Gobierno una treintena de infraestructuras ferroviarias y reclama reunión a Puente

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha exigido este jueves al Gobierno central que ejecute más de 30 grandes infraestructuras ferroviarias "que debe aún a los andaluces y que son vitales para vertebrar verdaderamente a Andalucía por tren", al tiempo que ha insistido en solicitar una reunión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar este asunto. "Andalucía exige unas infraestructuras a la medida de nuestro progreso económico y social, que respondan a las necesidades reales de los andaluces y sean un resarcimiento tras años de abandono, gestión caprichosa y falta de rigor", ha indicado la consejera ante el Pleno del Parlamento. Rocío Díaz ha criticado que "Andalucía reciba del Gobierno central menos de la mitad por habitante que la media nacional", con un volumen de inversiones "insuficiente para cubrir las necesidades de nuestra tierra". En ese sentido, ha reprochado que existan diferencias entre comunidades autónomas. "Mientras en Cataluña y País Vasco se aceleran los proyectos, aquí parece que nos tenemos que conformar con el silencio", ha indicado, apuntando que el propio Óscar Puente reconoció que Andalucía es la comunidad "con menor ejecución" presupuestaria de España (38%). La consejera ha señalado al respecto que "el Gobierno de España aún debe a los andaluces más de treinta grandes infraestructuras ferroviarias vitales para vertebrar verdaderamente a Andalucía por tren, para interconectar sus provincias de este a oeste y para mejorar los accesos a los Puertos del Estado y a las Zonas Logísticas". De hecho, la lamentado que la extensión de la red ferroviaria de Andalucía tan sólo haya crecido seis puntos frente a los 24 del conjunto del territorio nacional en este siglo. Al hilo de ello, ha expresado que "el desarrollo de estas infraestructuras por parte del Estado en Andalucía es deficitario", ya que "ni garantiza la movilidad de las personas ni posibilita un transporte de mercancías que impulse la actividad económica". Al respecto, ha incidido en que se trata de un "déficit histórico, que margina Andalucía con una gestión que beneficia a unos territorios y menosprecia a otros". De igual manera, ha apuntado a que las previsiones futuras del Gobierno de España no auguran un mejor escenario y como ejemplo ha expuesto que "de los 51 proyectos que el Gobierno de España ha incluido en su Estrategia para la Expansión Ferroviaria, tan solo tres discurren por territorio andaluz y, uno de ellos, además, no está aclarado como es la conexión Sevilla-Huelva en Alta Velocidad". VOLUNTAD DE DIÁLOGO La consejera ha expresado nuevamente su voluntad de reunirse con el Gobierno de España, ya que desde que Juanma Moreno llegó a la Junta a finales de 2018, "no hemos conseguido, pese a numerosos intentos, que ningún ministro de Transportes se reúna con nosotros para abordar con seriedad el déficit de infraestructuras en Andalucía". "El Gobierno de Juanma Moreno siempre ha ofrecido un diálogo sereno y rigor, y no vamos a dejar de reivindicar la inversión que nos corresponde para mejorar y culminar las infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo de nuestra región", ha expresado la titular de Fomento. Rocío Díaz ha enumerado más de treinta grandes infraestructuras que aún no se han desarrollado en Andalucía y que llevan años esperando a que se impulsen y culminen. "Una Andalucía empantanada, perdida en estudios y demoras, que ni la anterior titular, Raquel Sánchez, ni el actual Óscar Puente, han sabido gestionar", ha remarcado. En primer lugar, ha cuestionado el escaso ritmo de ejecución del corredor mediterráneo a su paso por la comunidad. El nuevo acceso ferroviario a Almería capital, en el que la Junta ha colaborado con el Gobierno de España con una aportación de 48 millones de euros, "acumula retrasos en su ejecución que ponen en riesgo la financiación europea". También ha mencionado que los trabajos para la colocación de la vía, electrificación e instalaciones de seguridad de Alta Velocidad Almería-Murcia se encuentran aún en fase de redacción, sólo hay un estudio funcional para la conexión Almería-Granada y la conexión Antequera-Bobadilla sigue sin despejarse para el tráfico de mercancías. Ha señalado que el Gobierno de España también ha descartado rehabilitar la línea de ancho convencional entre Bobadilla y Granada para que la usen trenes de mercancías. Ha expuesto que para la mejora de la línea de alta velocidad entre Antequera y Granada, está pendiente la ejecución de la variante de Loja, de la que sólo se ha adjudicado uno de los cuatro tramos. "Tampoco sigue sin despejarse la integración del ferrocarril en la ciudad de Granada", ha indicado la consejera. También ha citado los retrasos en el Ramal Central del Corredor Mediterráneo, tanto en la ejecución de las obras hasta Bobadilla así como en la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, cuando el protocolo de colaboración para su puesta en marcha se firmó en 2021 para que estuviera en servicio en 2024 y aún no hay prevista fecha para su finalización. Sobre el Corredor Atlántico, ha remarcado que existe "una apatía clara en el desarrollo el tramo Sevilla-Huelva-Faro en Alta Velocidad, ya que ante nuestra última petición, el ministro nos acusó de querer enfangar la vida política". MEDIA DISTANCIA Y CERCANÍAS La consejera también ha repasado el estado de los servicios de Media Distancia y Cercanías, donde "siguen sin acometerse las ampliaciones de los tres núcleos de cercanías existentes (Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz) ni se contemplan en sus planes el desarrollo de nuevos núcleos de cercanías en Andalucía". Rocío Díaz se ha detenido especialmente en Málaga, donde el ministro de Transporte ha "descartado" la prolongación del Media Distancia de Málaga a Marbella, dentro del tren litoral que llegaría hasta Algeciras. "Marbella sigue siendo con ello la única ciudad de más de 150.000 habitantes sin tren, con más de dos millones de habitantes entre población censada y flotante, que siguen sin beneficiarse de una necesaria conexión ferroviaria competitiva", ha recriminado la titular de Fomento, que ha añadido que tampoco hay mejoras en el Cercanías entre Málaga y Fuengirola, uno de los de mayor ocupación y demanda de España. En el caso de Sevilla, Rocío Díaz ha concluido que la red de Cercanías sigue sin tener funcionalidad y ha recordado que no hay noticias del Gobierno de España sobre la estación de Guadaira, que conectaría el tren con la Línea 1 del Metro de Sevilla, ni de la conexión entre Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla, que continúa en estudio informativo o de viabilidad y que no verá la luz tampoco en este año 2024. Ha reclamado una mejora de la conectividad de Cádiz con Sevilla, una línea de Cercanías que conecte Almería con el Bajo Andarax y el Poniente almeriense y que se acabe la falta de transbordos de esta ciudad con Sevilla y Granada.