Álvarez de Toledo (PP) asegura que "votar a Illa es votar a Puigdemont"

La diputada del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este jueves que votar al candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, es votar al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont. "Illa se presenta como constitucionalista, pero es el mayor impostor de la política española y hoy se ha quitado la careta", ha declarado ante los medios en Reus (Tarragona), acompañada por el cabeza de lista por la demarcación, Pere Lluís Huguet. Ha respondido así al preguntársele por las declaraciones de este mismo jueves de Illa, que no descartado gobernar con Junts si no prioriza la independencia: "A cualquier precio va a ser muy difícil, pero vamos a esperar y a ver por qué camino optan y por qué", ha dicho el socialista. La dirigente popular ha replicado: "Por fin ha dicho que lo que él haría es pactar con Junts, es decir, la presunta convivencia pactando con la reincidencia". Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberse "erigido en el jefe del 'lobby' del Lawfare" y de hablar de una regeneración de la democracia que es, textualmente, puro Orwell. Pere Lluís Huguet ha remarcado que Tarragona ha estado "abandonada por la Generalitat desde hace muchísimos años" en materia de infraestructuras y ha lamentado que aún no hayan empezado las obras de un Palacio de Justicia.