Alizzz: "Me siento un volcán por dentro, pero con el mundo me expreso más fríamente"

Javier Herrero.

Madrid, 2 may (EFE).- Carretera y asfalto, femmes fatales, derrapes amorosos y deseos en freno. Todo eso es 'Conducción temeraria', el segundo LP en solitario de Alizzz, en el que el coartífice necesario de 'El madrileño' salta al pop-rock de guitarras para narrar "una huida hacia delante" al estilo de David Lynch.

"Tiene algo de 'road trip' que él utiliza mucho, por ejemplo en 'Corazón salvaje', con sus atmósferas y esa manera de explicar cosas muy emocionantes desde un punto de vista más frío. Yo me identifico con eso: me siento un volcán por dentro, pero con el mundo me expreso más fríamente", explica a EFE por su publicación este próximo viernes.

Ante una colección de canciones de ritmo fulgurante, pocos títulos le hacen tanta justicia al disco al que acompañan como 'Conducción temeraria' (Whoa Music). "Ese proceso de buscar el nombre adecuado es algo que disfruto mucho. Escribo 80.000 hasta decidirme por uno y este disco venía a explicar un momento de mi vida donde todo era muy frenético y me sentía en una huida hacia adelante", cuenta.

"La huida es uno de mis temas favoritos y uno de los centrales del álbum, como lo fue del anterior", reconoce Alizzz, llamado realmente Cristian Quirante (Castelldefels, 1984). "A menudo me encuentro haciéndolo y no es que haga apología: es mi manera de explicar las cosas en canciones, de manera honesta y sin juicios de valor", añade.

Músico autosuficiente en cuanto compositor, cantante y productor, las primeras canciones comenzaron a surgir nada más acabar su anterior LP, el aplaudido 'Tiene que haber algo más' (2021), un proceso largo pero no continuo en el que volvió a poner mucho énfasis en encontrar "un sonido fresco".

"Siempre me ha gustado mucho sublimar una manera de hacer las cosas, hacer cada vez mejor y mejor una fórmula, pero también me cuesta repetirme y me aburro rápido de todo", indica sobre el cambio de registro musical al pop-rock tras haberse consolidado como uno de los paladines de la nueva música urbana de la mano de artistas como C. Tangana o Rosalía.

Explica que viene muy influido por los tres años de gira junto a su banda, entre quienes se encuentra Ferrán Gisbert, que ha desarrollado un papel importante en los arreglos y producción del álbum por su conocimiento de la guitarra, muy procesada, que constituye "el elemento principal" a nivel musical.

"Estaba aburrido de estar solo con los sintes y el ordenador y de mirar en librerías de sonido. Tocar con músicos me parecía algo muy excitante entonces y quería encontrar una manera de usar la guitarra como no había hecho nadie", alega sobre el armazón que sostiene todas sus canciones.

No viaja solo en un álbum con varios invitados "que tienen algo único en sus proyectos, con mucha identidad", como María Arnal en la contagiosa 'Despertar', que ejerció de sencillo de anticipo, como Conociendo Rusia en 'En tu casa o en la mía' o como Renaldo ì Clara en 'No ho sé', la única interpretada en catalán.

"Me salió así porque habla de alguien con quien me relacionaba en catalán. También porque me gustaba que hubiese alguna canción en el idioma que hablo por norma en mi día a día", explica.

Solo en los últimos metros de este recorrido musical, Alizzz pisa el freno para dar espacio a una balada oscura titulada 'Solos tú y yo' que, intepretada junto al artista californiano de ascendencia mexicana Cuco, considera uno de sus grandes hallazgos.

"Este tipo de baladas siempre me han gustado, pero no me salían", apunta sobre uno de sus cortes favoritos, "una balada de baile de promoción, con la mirada puesta en los temas lentos de los 50 y los 60 de Bobby Vinton o Elvis Presley.

Por temas "logísticos" y de agenda no habrá muchas opciones para escuchar en vivo el álbum hasta principios de 2025. Quien no quiera esperar, puede acudir al Festival Tomavistas de Madrid el 25 de mayo, al Vida Festival de Vilanova i La Geltrú (Barcelona) el 6 de julio o al Atlàntida Mallorca Film Fest, entre el 20 y el 28 de ese mes. EFE

jhv/msp