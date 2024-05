Reformar el despido, pleno empleo y frenar la "degradación democrática", proclamas en C-LM

Conseguir que las mujeres no sean el principal elemento de desempleo, aspirar al pleno empleo o que el despido no resulte tan "fácil ni barato", son algunas de las peticiones que CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Castilla-La Mancha, han reclamado este Primero de Mayo por las calles de la región, desde las que han llamado a la legitimidad democrática, a la convivencia y el respeto, rechazando la "degradación democrática". Desde Albacete, que este año ha albergado el acto central, tanto el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, como la presidenta de la gestora de UGT, Patricia Ruiz, han secundado las peticiones de 'pleno empleo, menos jornada, mejores salarios', con las que las organizaciones sindicales han llamado a la movilización en ocho ciudades de la región y en 70 del país. En declaraciones a los medios, antes del inicio de la manifestación, De la Rosa, que ha reprochado que alcalde de Albacete, Manuel Serrano, no haya querido estar "junto a unos cuantos españoles y españolas que también quieren reivindicar sus derechos y que también forman parte de esa España que él dice defender", ha alertado de "los que están preocupados de otras cosas y no de los problemas reales de la gente". "Alguien quiere taparnos la realidad, desincentivando a las personas. Lo mejor que le puede pasar a la derecha es que los ciudadanos estén lejos de la política, porque así serán ellos los que decidan por todos nosotros. Por eso hoy estamos aquí, porque no queremos apartarnos de la política y porque reivindicamos la política con mayúsculas", ha dicho el líder regional de CCCO que, en clave nacional, ha reivindicado la legitimidad democrática, la convivencia y el respeto y en contra de la "degradación democrática". "Reivindicamos la democracia, esa que está tan maltratada, y queremos decir desde aquí que vamos a defender derechos", ha aseverado. Mientras, la responsable de UGT ha reparado en que el Comité de Derechos Especiales Europeos ha apercibido a España por no cumplir la norma europea en materia de despido. "En España es muy barato y muy fácil despedir, por lo tanto para conseguir el pleno empleo, para paliar esos datos de desempleo actuales, las organizaciones sindicales exigimos que se reforme el despido en España, que sigue siendo disuasorio", ha denunciado. De ahí que Patricia Ruiz se haya mostrado convencida de que resarciendo a las personas víctimas de los despidos sin causa, se conseguirá que "ese doble dígito de cifra del desempleo en este país se vea reducido constantemente". De igual modo, ha pedido mejorar las políticas activas de empleo, "que no funcionan ni en esta comunidad autónoma ni en el resto del país". "Por eso hay más de 70 ciudades y municipios que hoy salen a la calle reivindicando que tienen que cambiar la normativa y las políticas activas de empleo para que haya una mayor coordinación en las comunidades autónomas y realmente se establezca un itinerario acompañado de formación real para defender las cifras de desempleo", ha añadido.