Puigdemont pregunta a Marlaska si da órdenes para "controlar" a independentistas en el extranjero

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha preguntado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si da órdenes para "controlar" a independentistas en el extranjero. "¿Está seguro de que no hay una lista que circula por los aeropuertos y las policías de otros países con nombres de personas, no solo de políticos, que por el hecho de ser independentistas se les tiene que impedir el paso al Estado o controlarles?", ha dicho en un mitin en Argelès-sur-mer (Francia). CONTROLES ESPECIALES El expresidente de la Generalitat ha asegurado que tiene constancia de que esto sucede y que conoce el caso de alguien que lleva el apellido Puigdemont al que le hicieron "un control que no habían hecho a nadie más" y al que le dijeron que tener ese apellido era textualmente peligroso. Por eso ha recomendado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, si quiere empezar una reforma democrática del Estado, empiece por Marlaska "y por la policía que está a sus órdenes, porque de modélicos no tienen nada". TOMAR MEDIDAS RÁPIDAS También ha criticado que, si Sánchez quiere esta regeneración, mantenga como ministra de Defensa a Margarita Robles: "(Sánchez) puede tomar medidas mañana. No tiene que esperar a una mayoría cualificada en el Congreso que apruebe no sé qué reforma legal". "Puede tomar medidas directamente en el Consejo de Ministros y vía decreto. Por lo tanto, empiece por su casa, empiece por su Gobierno y empezaremos a creer que tiene ganas sinceras de regeneración", ha añadido.