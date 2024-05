Peña (PSOE) pide al PP que dé respuesta al bloqueo del CGPJ: "Cumplir la Constitución siempre es una buena idea"

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE y secretaria de los socialistas en Burgos, Esther Peña, ha recordado este miércoles al Partido Popular que cumplir la Constitución Española "siempre es una buena idea" y ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo que den una respuesta al actual bloqueo del CGPJ tras 1.969 días sin renovar. A preguntas de los periodistas en Lerma, donde Esther Peña ha participado en la inauguración de la Feria de Maquinaria de esta localidad burgalesa, ha pedido "por favor" al PP que cumpla la Carta Marga y renueve el Consejo General del Poder Judicial y ha recordado que el Parlamento "tiene la palabra" y "tiene mucho que decir también en esa posible modificación en la renovación, una vez se provoque la renovación como marca la norma hoy". "Cumplir la Constitución siempre es una buena idea, se la recomiendo al Partido Popular", ha insistido la portavoz de la Ejecutiva del PSOE que ha lamentado la "irresponsabilidad" del PP en ese bloqueo del órgano de poder de los jueces. Peña ha defendido el respeto a la separación de poderes para insistir en que este precepto pasa por cumplir la Constitución, "como hace el Gobierno de España", ha asegurado, frente a un Partido Popular que está bloqueando e incumpliendo los derechos. "Aquí no hay trampa de cartón, con la mayor transparencia el Partido Popular tiene que dar respuesta", ha reiterado la portavoz de la Ejecutiva del PSOE que ha recordado que fue el PP el que pidió mediación internacional. "La hemos aceptado, la estamos trabajando y el Partido Popular sigue descabalgado de cumplir la Constitución", ha sentenciado. Y respecto al actual debate público sobre la desinformación y la difamación, la socialista ha admitido que se trata de un asunto que no se va a poder solucionar en dos días y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "fue claro" al respecto cuando dijo que hay que afrontarlo "desde la legalidad, desde la transparencia, desde la transversalidad y, sobre todo, escuchando a todos los elementos que están en el canal de información". "Una vez más, el Parlamento es donde tiene que recaer esa capacidad para obrar, esa capacidad para legislar en beneficio del derecho a la información veraz que tenemos todos los españoles", ha concluido la socialista. Finalmente y preguntada por la fusión entre BBVA y Sabadell, ha apelado a la "prudencia" y ha garantizado el PSOE velará por el respeto de la competencia y, sobre todo, para que no se dé "ni un paso atrás" en todos los avances provocados logrados en los últimos años sobre inclusión financiera.