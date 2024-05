Nicolás González volverá a ser el candidato gallego en la lista del PSOE a las europeas

El político lalinense Nicolás González Casares concurrirá en puestos de salida en la candidatura con la que el Partido Socialista se presentará a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, González Casares, que fue eurodiputado en este mandato, ocupará el número 11 de la lista que encabeza la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La candidatura ha sido ratificada este martes por la Comisión Federal de Listas, en la que como representación gallega está José Manuel Lage --ex secretario de Organización del PSdeG--, después de que la cita prevista para el pasado viernes se pospusiese hasta conocer la decisión del líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre su continuidad al frente de la Presidencia del Gobierno. González Casares ocupó el número 8 de la papeleta con la que los socialistas concurrieron a las elecciones europeas en el año 2019, cita en la que el PSOE logró hacerse con 20 representantes en el Parlamento Europeo. El número ocho será ocupado en esta ocasión por la exministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Leire Pajín. El nombre del lalinense fue propuesto por muchas de las asambleas locales que los socialistas celebraron en Galicia, si bien las decisiones de las asambleas no son vinculantes y es la dirección federal quien configura la lista para unas elecciones en las que la circunscripción es única. Precisamente, en el marco de este proceso de presentación de propuestas por parte de las asambleas, la ejecutiva local de Vigo optó por el que fuera secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, como candidato para esta encomienda. Todo ello en un contexto en el que, conforme indicado otras fuentes a Europa Press, la dirección federal del PSOE había ofrecido a Caballero formar parte de esta candidatura a las europeas después de que su nombre figurase en la lista por la provincia de Pontevedra a las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero. Con todo, la propuesta al exsecretario xeral no se materializa y finalmente no formará parte de la candidatura a las europeas. EL PSOE RECUPERA A LEIRE PAJÍN Para la candidatura a las europeas, que tiene como número dos a la actual presidenta del grupo de los socialistas europeos, Iratxe García, el PSOE ha recuperado a la exministra socialista Leire Pajín, que ocupará el número ocho. El tercer puesto de la lista aprobada por la Comisión Federal de Listas lo ocupa Javi López, propuesto por el PSC y la número cuatro será la diputada y miembro de la Ejecutiva Federal, Hana Jalloul. El número cinco es para Javier Moreno y el seis para Lina Gálvez, que repiten en la lista para convertirse en eurodiputados al igual que el número siete, Jonás Fernández. La número ocho es Pajín, que fue ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad entre 2010 y 2011 en la etapa final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y secretaria de Organización del PSOE entre 2008 y 2010. En 2012 abandonó la política para trabajar en la Organización Panamericana de Salud (OPS) y desde 2019 es presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS). Como número nueve repite César Luena y como diez entra la vicelehendakari en funciones, Idoia Mendía, que da el salto a la política europea, después de pasar el testigo del liderazgo de los socialistas vascos a Eneko Andueza. En los puestos 11, 12 y 13 aparecen los ya eurodiputados Nicolás González Casares, Cristina Maestre y Juan Fernando López Aguilar y de 14 va la exvicealvaldesa de Valencia y candidata en las últimas elecciones municipales Sandra Gómez. Les siguen Ignacio Sánchez Amor (15), Laura Ballarín (16), Marcos Ros (17), todos ellos eurodiputados, y a continuación entra la senadora por Aragón Rosa María Serrano (18), la concejala en el ayuntamiento de Ribaforada (Navarra) Elena Sancho (19) y el diputado de la Asamblea de Madrid, José Cepeda (20).