María Jesús Montero llama a "desenmascar" a quienes buscan hacer "del bulo una realidad aparente"

La vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado este miércoles a "desenmascarar" a quienes pretenden hacer "del bulo una realidad aparente" y utilizan la "máquina del fango" para "deslegitimar" al Ejecutivo de coalición y que no se hable de los verdaderos problema de la gente. Así lo ha dicho antes de participar en la marcha que, como motivo del Día del Trabajo, han organizado en Madrid UGT y CC.OO. y a la que también han asistido la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y cabeza de lista del PSOE a las Europeas, Teresa Rivera. Para Montero, este 1º de Mayo tiene "un valor añadido" porque quienes han salido a la calle lo han hecho en defensa de la democracia y para dejar claro que no van a permitir que se les arrebate "la capacidad transformadora de la mayoría social del país". "Vamos a desenmascarar todos aquellos que hacen del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo y de la deslegitimación una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensa la mayoría de la ciudadanía", ha asegurado. RESPETO AL GOBIERNO LEGÍTIMO En este contexto, la también vicesecretaria general del PSOE ha exigido respeto "al resultado de las urnas" que alumbraron el actual Gobierno progresista porque esa es la "voluntad del pueblo". También ha pedido "humanizar la política". "No se puede tener como proyecto de la oposición la deshumanización del rival, la aniquilación del que no piensa como uno", ha avisado. Por ello, una semana después de que el presidente Pedro Sánchez, se apartara unos días para pensar si le merecía la pena seguir al frente del país, Montero ha recalcado que no se puede olvidar que "detrás de cada uno de los actores sociales hay personas con nombres y apellidos que ponen lo mejor de sí mismos al servicio de la causa colectiva". "Tenemos que darle esa dimensión a la política para que hombres y mujeres trabajadores decidan dar el salto de representar su ideología en el conjunto de las instituciones. Basta ya de deslegitimar las instituciones cuando a uno no le gusta lo que resuelven, al CGPJ, al Congreso, a todo aquello que está expresando la voluntad popular y que algunos quieren negar a toda costa", ha enfatizado. Por último, la vicepresidenta ha incidido en la tesis de que "lo que se esconde siempre detrás de este ataque a la democracia" es "la falta de proyecto político" de la oposición, que sólo sabe dirigirse al país a través del "insulto".