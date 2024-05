Ivan Popovic: "El peligro de Torrelavega es que juega como Ademar"

León, 1 may (EFE).- El pivote del Abanca Ademar Ivan Popovic considera uno de los principales peligros de su exequipo, Bathco Torrelavega, al que reciben los leoneses el próximo domingo en el palacio municipal de deportes, es que ambos conjuntos tienen un estilo de juego muy similar.

"Uno de los grandes peligros y también fortalezas de Torrelavega y quizá por eso se ha convertido en un equipo incómodo para Ademar es que juega con un estilo muy parecido, buscando desde la defensa la rapidez en las transiciones para poder hacer goles rápidos", señaló a EFE el internacional serbio.

Popovic, que militó la pasada campaña en el conjunto cántabro reconoce que las bajas sufridas por el equipo dirigido por Alex Mozas han influido en su rendimiento en la segunda vuelta del campeonato, a pesar de haber llegado en los últimos días dos refuerzos para compensar las ausencias.

"Han perdido jugadores importantes y han llegado otros que intentan ayudar pero lógicamente no están en la misma dinámica, pero eso no tiene que suponer que no se prepare el partido como si dispusieran de toda su plantilla, porque el exceso de confianza se puede pagar caro", apuntó.

De hecho, según el jugador balcánico el objetivo ademarista, una vez que la cuarta plaza y con ello el billete para competición europea está virtualmente perdido, debe ser mantener la actual quinta posición y, de paso, cerrar el campeonato liguero con pleno de victorias ante Torrelavega y Logroño en cancha propia e imponiéndose en el duelo autonómico en Valladolid.

"Hay que intentar terminar de la mejor manera posible la temporada después de una buena segunda vuelta", comentó Popovic al que el técnico Daniel Gordo le ha empezado a dar más protagonismo en ataque, destapándose en este apartado en los últimos compromisos ligueros.EFE

1010625

fps/lm/aam/og