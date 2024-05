Irene Montero ve al Gobierno "paralizado", con "miedo" y sin una sola propuesta para combatir al "golpismo judicial"

La secretaria Política de Podemos y candidata a las elecciones europeas, Irene Montero, ha acusado este miércoles al Gobierno de coalición de estar "paralizado" y "con miedo" porque, pese a la reflexión abierta por el presidente Pedro Sánchez y su compromiso de "regenerar" la política española, aún no han puesto sobre la mesa "ni una sola propuesta para combatir el golpismo judicial y mediático". "Nadie asume las tareas de cambio. Hay miembros del Gobierno que dicen que quieren hacer cosas, pero nunca hacen nada", se ha lamentado en declaraciones a los medios, antes de participar en la manifestación del 1 de Mayo en Madrid. Montero ha hecho hincapié en que, en días en los que el "golpismo judicial y mediático actúa con tanta agresividad" y son capaces de "poner en juego incluso a un presidente del Gobierno", es importante recordar "que a los reaccionarios se les para con más derechos". Pero, desde su punto de vista, en vez de actuar el Ejecutivo está "paralizado", con "miedo" y sin "ser capaz de hacer una sola propuesta". "No hay nadie en el Gobierno que esté asumiendo las tareas de cambio y de avance en derechos y necesitamos que el Gobierno cambie porque no podemos seguir así", ha avisado. "Ya sabemos que el presidente se queda, pero el golpismo judicial y mediático también se queda y de momento no hay una sola solución ni propuesta para combatirlo", ha destacado Montero, quien también ha exigido medidas en el ámbito laboral y de la vivienda. DEROGAR LAS REFORMAS LABORALES DE ZAPATERO Y RAJOY En este punto, ha reclamado "derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, acabar con la precariedad laboral, garantizar el derecho al cuidado y acabar con la emergencia de conciliación que hace que las mujeres no tengan tiempo para vivir". "Tenemos la obligación de actuar", ha enfatizado antes de pedir expresamente al Gobierno que "tenga un mínimo de dignidad" y "deje de decir que hay negocio cuando se habla de las casas de la gente". Montero replicaba así al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien se ha hecho eco en X de la decisión de BlackRock de invertir 60.000 millones en España. "Qué raro que uno de los tres fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por socialcomunistas bolivarianos, y se anime a invertir la friolera de 60.000 millones en él" ha escrito el ministro. "Deje de decir que es una buena noticia que un fondo buitre secuestre nuestra economía. No lo es porque nos resta soberanía y nos resta capacidad de decisión", le ha replicado Montero.