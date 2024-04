Illa (PSC) pide ampliar el Aeropuerto de Barcelona: "¿Cómo va a venir la gente, en patinete?"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha pedido este martes ampliar el Aeropuerto de Barcelona porque, ha dicho, es el sexto aeropuerto de Europa: "¿Cómo va a venir la gente, en patinete?". Así se ha expresado en un mitin en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a la alcaldesa Núria Marín y el diputado David Pérez, en el que ha criticado que "mientras unos amplían la Fira para generar riqueza y actividad económica, bloquean la ampliación del aeropuerto". "¿Cómo vamos a perder esto? ¿Cómo viene la gente a las ferias que organizamos? ¿Al Mobile?", ha dicho Illa, que ha defendido, además de la ampliación del aeropuerto, la ampliación de las carreteras como el Cuarto Cinturón. Illa ha lamentado que en los últimos diez años en Catalunya no se ha hecho nada, según él: "Parece, escuchando a algunos, que ellos no estaban. Aún parecerá que hayamos sido nosotros. No. Han gobernado dos partidos políticos", ha dicho en referencia a ERC y Junts. "AUTOGOBIERNO EXCELENTE" El líder del PSC ha abogado por "recuperar un autogobierno excelente en políticas públicas" y que todo el mundo se sienta representado por el Govern de la Generalitat. Asimismo, ha instado a "arremangarse también y participar activamente en la mejora de España" y ha asegurado estar orgulloso de que en los gobiernos de Pedro Sánchez haya habido cinco ministros del PSC. "¿Cómo nos vamos a ir? ¿A dónde? Hay que ayudar a que España mejore, eso ha hecho siempre Catalunya", participando, ha dicho, en la España plural y diversa, y colaborando con lealtad desde el Govern con el Gobierno central. Finalmente, ha afirmado que las elecciones catalanas no van de ganar, sino de ganar y gobernar, y ha dicho: "Necesitamos que el día 12 de mayo nadie se quede en casa. Es más, no solo que no os quedéis en casa, sino que llevéis al vecino, a compañero, al familiar, a todo 'quisqui' a votar".