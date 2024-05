Fernández descarta pactar con Junts: "No tiene nada que ver con la antigua Convergència"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha descartado este miércoles un posible pacto postelectoral con Junts, después de evitar cerrar la puerta por completo a cualquier acuerdo durante este inicio de campaña: "No tiene nada que ver con la antigua Convergència". "Evidentemente que sí", ha respondido al preguntársele si la puerta de pacto con Junts está cerrada, durante una rueda de prensa en la ACN. Fernández rechazó el martes un acuerdo con ERC al asegurar que no compartía ni eje político ni ideológico con los republicanos y admitió que podría llegar a sentarse "a hablar" con el PSC si rompe todos los acuerdos con independentistas en Cataluña y en Madrid. Tras ser interpelado sobre las condiciones que pondría a Junts para ser posible un pacto, Fernández ha dicho que él no se dedica a "poner deberes al resto de formaciones políticas". Sobre si el PP intenta captar el voto catalanista de la antigua Convergència, ha contestado que no analiza la sociedad catalana como un "laboratorio" y que ya no existe el voto cautivo, porque los electores cambian su voto según los comicios. CARRIZOSA También se ha referido a las declaraciones del martes del candidato de Cs, Carlos Carrizosa, que ve a Fernández "sometido" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque no descarta cerrar la puerta a nadie: "Carrizosa dice que quiere frenar a Puigdemont y Sánchez, pero solo me critica a mi", ha contestado "Es una estrategia en que veo carencias. No la termino de ver demasiado clara. Yo creo que no es el mejor camino", ha añadido. 'GUATEMALA Y GUATEPEOR' Para él, en estas elecciones catalanas "todos son 'Guatepeor', porque van juntos", ha dicho en contraposición a sus declaraciones sobre el voto del PP para investir al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), en las que aseguraba que había un escenario de 'Guatemala o Guatepeor'. "Una de las diferencias respecto al escenario de las políticas de las elecciones municipales es que fueron antes de las generales, antes de la amnistía y antes de la alianza de Sánchez. El escenario ahora es muy diferente", ha añadido. ADRIÁN VÁZQUEZ Además, ha celebrado la incorporación del exsecretario general de Cs Adrián Vázquez en la lista de los populares a las elecciones europeas y ha reivindicado al PP como "la casa grande de la centro-derecha constitucionalista". Fernández cree que el proceso de reagrupación del espacio constitucionalista en torno al PP "aún está por culminar", pero que ya se podrá ver de una manera muy rotunda en las elecciones catalanas. 1 DE MAYO Sobre las reivindicaciones por Día del Trabajador el 1 de Mayo, ha dicho que siempre han tenido su "simpatía". Para él, las reivindicaciones de reformas laborales deben llevarse a cabo "en cooperación con el mundo empresarial".