El PSOE pide al Gobierno que añada otra frecuencia diaria a la ruta entre Menorca y Madrid para el próximo invierno

El PSOE ha reclamado al Gobierno central que sume una frecuencia más al día a la ruta que une Menorca con Madrid durante el invierno de 2024 y 2025, además de reconsiderar la calificación de Obligación de Servicio Público (OSP) debido al aumento de la demanda de esta línea aérea. Estas han sido las reivindicaciones que ha hecho el diputado del Grupo Socialista en el Congreso Pepe Mercadal, que ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Comisión sobre Insuralidad para hacer estas peticiones al Ejecutivo central, según ha explicado el PSIB en un comunicado. La ruta se opera desde 2012 bajo una OSP durante algunos meses del año y el contrato actualmente vigente cubre los meses de noviembre a abril de los inviernos 2023-2024 y 2024-2025. Por tanto, la petición de Mercadal es que el aumento de frecuencias se aplique a partir del 1 de noviembre de 2024 y hasta el 30 de abril de 2025. "Este invierno, tanto los usuarios como el Ministerio han constatado que la ruta Menorca-Madrid ha tenido momentos de saturación, con los perjuicios que esto ha ocasionado a los viajeros", ha alegado. Mercadal ha explicado que está en contacto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde diciembre para encontrar soluciones a esta "saturación" y ha pedido "convencer a la aerolínea de la idoneidad de aumentar el número de plazas previstas". El actual contrato ya estableció un incremento de plazas respecto al anterior --de 74.000 a 79.000--, pero "no ha sido suficiente para cubrir la demanda". "Se ha visto un incremento muy significativo en la demanda de esta ruta aérea desde la pandemia y para el próximo invierno es necesario un incremento de las plazas ofertadas, con una frecuencia más al día, y así evitar los escenarios de muchos vuelos agotados que se han vivido este invierno", ha aseverado. Mercadal también ha señalado que esta es una demanda compartida con el gobierno del Consell de Menorca, gobernado por el PP, pero ha apuntado que estos meses "ha echado de menos que no hayan sido nada proactivos para encontrar soluciones". "Se han escuchado declaraciones públicas del presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, y otros representantes del PP al respecto, pero nadie ha llevado el problema al que puede solucionarlo y el Ministerio se ha enterado del problema por el PSIB, no por el Consell, que es quien más y mejor debería representar las demandas de la isla", ha criticado. Además, debido al "importante aumento de la demanda", Mercadal ha solicitado al Gobierno que estudie si es necesario mantener todos los meses que actualmente se cubren con OSP o si, "al menos algunos, ya son suficientemente competitivos como para operar en régimen de libre mercado". "De cara al invierno 2025-2026 se debe empezar a plantear si se puede sacar la OSP, al menos durante algunos de los meses, para poder abrir la ruta a otras compañías y, por tanto, mejorar la conectividad con la capital", ha argumentado.