El exdirigente de Ciudadanos Francisco Igea carga contra Vázquez por fichar por el PP para las europeas

El procurador en las Cortes de Castilla y León y exdirigente de Ciudadanos Francisco Igea ha cargado este miércoles contra el exsecretario general de la formación naranja Adrián Vázquez por concurrir con el PP a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Igea, ahora vocal de la nueva formación Izquierda Española, fue expulsado de Ciudadanos en septiembre de 2023 junto al que fuera portavoz 'naranja' en el Congreso Edmundo Bal. Ambos fueron muy críticos con la decisión de la Ejecutiva del partido de no presentarse a las elecciones europeas del 23 de julio. "No nos expulsaron por críticos. Nos expulsaron por adivinos", ha escrito Igea en un mensaje en la red social X, en el que da a entender que con el salto de Vázquez a la lista del PP se confirman los vaticinios del sector crítico del partido. En otro mensaje, recogido por Europa Press, Igea recuerda que hace justo un año, cuando felicitó al PP por "fichar" al exeurodiputado 'naranja' Luis Garicano para su fundación Reformismo 21, Vázquez le regañó. ENTRE IBÉRICO Y CHÓPED, EL PP ELIGE CHÓPED "Adrián me escribía para reñirme. El partido iba a "pegarle" (literal) por traidor", recuerda Igea. "Hoy Adrián, no Luis, va en las listas del PP. Al PP le das a elegir entre el jamón ibérico y el chóped y elige el chóped", ha remachado el procurador en las Cortes de Castilla y León. También ha censurado la decisión de Vázquez el exdiputado 'naranja' en el Congreso Juan Ignacio López-Bas. "Seguro que os acordáis de Voltaire: La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Ni ciegos ni desmemoriados nunca más", ha escrito en X.