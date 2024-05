Bustinduy apuesta por "redoblar el compromiso para democratizar" el poder desde el Gobierno

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha apostado por "redoblar el compromiso para democratizar la estructura de poder" desde el Gobierno, después de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerse en el cargo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez. Así se ha pronunciado este martes en un acto en Sabadell (Barcelona), junto con el número 2 de los Comuns por Barcelona en las elecciones catalanas y alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler; el portavoz de los Comuns, Joan Mena, y las candidatas 6 y 8 por Barcelona, Núria Lozano y Laura Campos. Ha asegurado que desde el primer minuto de esta legislatura ha habido una "operación sistemática" para no reconocer la legitimidad del Gobierno, y ha asegurado que la razón última de esta operación no tiene que ver con quién forme el Ejecutivo central, sino con las políticas que pueden poner en marcha. "No nos pueden amilanar", ha reclamado Bustinduy, que ha insistido en que hace falta una voluntad redoblada para impulsar un modelo económico más justo y democrático. "ATAJAR LA DESIGUALDAD" Bustinduy ha sostenido que la labor del Gobierno no será solo gestionar los derechos que se conquistaron en la anterior legislatura, sino avanzar y profundizar en más derechos y "atajar la desigualdad, que es la verdadera fuente de división". Para ello, ha defendido que haya una redistribución de las rentas y subidas de salarios, y también ha propuesto reformar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y adoptar "una prestación universal por crianza", ya que ha asegurado que en España no se pueden tener hijos por las condiciones de la clase trabajadora. "Queremos salarios más altos y jornadas más cortas", tras lo que ha afirmado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará a cabo este año una reducción de la jornada laboral sin una bajada de salario. REFORMA DE LOS CUIDADOS También ha defendido una reforma del sistema de cuidados, basado en mejor financiación, en un cambio de modelo y en mejorar las condiciones laborales y reconociendo a las trabajadoras de los cuidados. Ha llamado a votar a los Comuns "frente al auge de las voces xenófobas, de la ofensiva antidemocrática por parte de quienes han recortado los servicios públicos".