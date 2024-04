Sumar reta a Sánchez a usar la mayoría parlamentaria y reformar el CGPJ sin PP: No se puede limitar a la reflexión

El portavoz de Sumar, Ínigo Errejón, ha retado al presidente del Gobierno ha utilizar ya la mayoría parlamentaria del Congreso para lanzar políticas sociales y reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para superar el bloqueo del PP, dado que esta situación excepcional no se supera abriendo debates ni con reflexiones. "Con respeto a la reforma del CGPJ, Sumar la va a presentar sí o sí. Nosotros estamos trabajando en ello y vamos a presentar medidas de democratización del Poder Judicial", ha agregado Errejón durante una rueda de prensa en el Congreso. Al hilo, ha demandado al PSOE reflexionar de una vez, dado que el PP se ha "reído" de su afán de lograr un acuerdo para desbloquear el organismo. "Hay que cambiar de táctica porque ésta no ha funcionado, ha lamentado Errejón para mostrarse a favor de cambiar las mayorías parlamentarias para designar al CGPJ, dado que el PP solo conoce una norma: "o ganan ellos o vale todo". PISARELLO: SÁNCHEZ DEBE HACER REFORMAS PARA DESCARTAR EL TACTICISMO Por otro lado, ha apostado por elevar la transparencia sobre las subvenciones públicas que reciben los medios de comunicación, con el objetivo de saber de qué "paguitas" de los gobiernos de PP y Vox viven las webs que son "agitadoras" y arremeten contra lo público, pero se limita a la reflexión al destacar que el debate sobre la regulación de la prensa corresponde a los profesionales, no a los políticos. Mientras, el dirigente de los 'comunes' y diputado del grupo plurinacional, Gerardo Pisarello, sí se muestra a favor de explorar la retirada de subvenciones a medios que fomenten 'fake news' con estrategia de generar lawfare. Y también ha instado al presidente a que convoque a los aliados del bloque de investidura para acordar reformas integrales, para así despejar cualquier sospecha de que su movimiento tacticista. Al respecto, Errejón ha indicado que no cree que Sánchez se mueva por estas razones, dado que eso sería "muy grave". MENSAJE A SÁNCHEZ: "NO SE PUEDE VOLVER COMO SI NADA" Sobre la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo tras su periodo de reflexión tras denunciar 'lawfare' contra su mujer, Errejón ha destacado que se trata de un episodio excepcional y que el Jefe del Ejecutivo abrió un debate sobre la estructura del poder del que "no se puede volver como si nada". "Si hay un punto y aparte hay que llenarlo de contenido. No estamos en el gobierno para abrir debates ni reflexiones sino para legislar", ha proseguido el portavoz parlamentario, para criticar que la legislatura estaba "encallada" y que este punto de inflexión debe servir para "salir a la ofensiva". Es más, ha alertado al Jefe del Ejecutivo que las bases progresistas están desmoralizadas por la "parálisis" de estos meses, por lo que "no sacar medidas ambiciosas" es "mal camino y envalentona a los reaccionarios". ¿LEY DE MEDIOS? LA PRIORIDAD ES LO JUDICIAL Y LA AGENDA SOCIAL Por tanto, ha exigido usar la mayoría parlamentaria y social de la que dispone para dar motivos a la gente para defender al Ejecutivo, que pasa por solventar el problema de la vivienda, fortalecer la sanidad o reducir la jornada laboral, pero sobre todo urge a desbloquear el CGPJ y "democratizar" el acceso a la carrera judicial. También ha señalado que la mayoría del país "respiró más tranquila" con la continuidad de Sánchez, pero ha reprochado al presidente que la gente "esperaba más" y no encuentra respuestas en su declaración pública y durante las entrevistas. No obstante, en las filas de Sumar no ocultan, según diversas fuenes, cierto desconcierto con la actitud que está tomando el presiente, al entender que se está equivocando al esquivar las reformas en materia judicial y social. Por tanto, proclaman que esta deriva tiene arreglo, pero que si prosigue este rumbo el movimiento que ha hecho se le puede volver en contra con el tiempo si sigue dilatando las medidas de regeneración. Respecto a la posición del presidente de alertar sobre cierta prensa y el lawfare, Errejón ha acotado su posición a aportar transparencia sobre las subvencioens y el criterio de repartos, para que la sociedad sepa quién paga a pseudomedios que son plataformas de "agitación de la derecha". Pero el debate sobre cómo proteger a la sociedad de las "mentiras y el odio" de ciertas webs se lo deja a los expertos y a los propios periodistas. De esta forma, en Sumar desgranan que este campo, así como una hipotética Ley de Medios como ha reivindicado aliados como IU, no es una prioridad y su foco está en el ámbito judicial y social. En otra comparecencia, Pisarello ha desgranado que para que la reflexión de Sánchez no se vea como una "simple táctica electoralista", es fundamental para nosotros que se adopten medidas valientes "para que esta promesa de regeneración democrática no quede en una consigna vacía". "Con la mayoría de investidura, con la movilización ciudadana hay mayoría suficiente para aprobar leyes y decretos", ha insistido el dirigente de los 'comunes', quien ha desgranado que para ello se requiere a las diferentes fuerzas aliadas del Ejecutivo y garantizar que no se hace un "uso partidista" de esta coyuntura, que coincide con un ciclo electoral. SORPRENDIDOS POR LA FALTA DE ANUNCIOS DE SÁNCHEZ Por tanto, Pisarello sí ha admitido que les "sorprendió" que Sánchez no apunte al anuncio de reformas, pese a que empieza a poner sobre la mesa las cuestiones de "democratización del poder judicial y de los medios de comunicación. También, al igual que Errejón, ha requerido al PSOE que asuma de una vez que el PP no va a desbloquear la remodelación del Poder Judicial, y apuesta por una legislación que provoque el cese inmediato de los vocales con mandato caducado y medidas para sortear el "bloqueo inconstitucional" del PP a su renovación. "Esto (la reforma del CGPJ) hay que hacerlo no como una forma de intromisión en la justicia, sino todo lo contrario, como una forma de reformar el Poder Judicial para garantizar la independencia e imparcialidad. El PP ha capturado a sectores importantes del Poder Judicial para hacer un uso absolutamente partidista", ha subrayado. Respecto a los medios de comunicación, el dirigente de los 'comunes' ha apostado por blindar la "plurialidad informativa" para que, sin limitar de ninguna manera la libertad de prensa, se deje de subvencionar con dinero público a "determinados pseudomedios, muchos de ellos digitales, que "no cumplen con requisitos básicos de transparencia". En ningún caso, ha insistido, se trata de limitar la libertad de expresión sino de "garantizar el derecho ciudadano a una información veraz".