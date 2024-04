Sumar pide a Sánchez defender la democracia "con medidas y no con discursos"

Sumar ha pedido defender la democracia "con medidas y no con discursos" minutos después de la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, horas posteriores a que comunicara finalmente que continuaba al frente del Ejecutivo. Desde la formación liderada por Yolanda Díaz han apelado a tomarse en serio el "punto y aparte" anunciado por Sánchez este lunes en su declaración institucional. "Tenemos que tomarnos en serio el punto y aparte. No podemos reducir el problema al tono de la conversación pública o a la desinformación cuando la ofensiva de la derecha es política, judicial y mediática. Nuestro pueblo pide defender la democracia con medidas y no con discursos", ha publicado Sumar en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. Asimismo, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha sido más escueto valorando la entrevista de más de media hora del presidente y se ha limitado a poner un "nada" en su perfil de X, si bien en un mensaje anterior ha asegurado que el problema "no es de insultos ni de tonos", que eso es "lo superficial" y ha pedido "cambios que democraticen el Estado". "Lo decisivo es que los reaccionarios retienen resortes de poder para impedir cualquier cambio cuando las urnas no les dan la razón. Y eso solo se cambia con cambios que democraticen el Estado. Atreverse o decepcionar", ha publicado en la red social. En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que ha pedido medidas que se puedan ver reflejadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que no se queden únicamente en peticiones. "Pedir a los caseros que bajen los alquileres o a los miembros del poder judicial que dimitan está muy bien. Pero, cinco años después podemos utilizar el BOE", ha escrito en un mensaje en su perfil de X.