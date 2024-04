Sánchez rechaza que tenga que dar explicaciones sobre actividad de su mujer y dice que la acusación no está contrastada

El presidente del Gobierno ha rechazado que tenga que dar ninguna explicación sobre la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, y considera que las acusaciones que se han formulado se basan en informaciones "no contrastadas". Además, sostiene que le avala la decisión de la Audiencia Nacional conocida este lunes de rechazar llamar a declarar a su esposa como testigo en el llamado 'caso Koldo', según ha indicado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press. Al ser cuestionado sobre si considera que tiene que dar explicaciones sobre Gómez, tal como pide la oposición, Sánchez ha señalado: "Me tendrán que decir de qué se le acusa". Cuando le han señalado que la denuncia es por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha replicado: "¿Pero en base a qué?, a información no contrastada como ha dicho ayer el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que dice que no tiene que ser llamada ni como testigo", ha subrayado. El pasado miércoles, Sánchez decidió retirarse varios días de la vida pública a reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno después de que un juez admitiese a trámite y abriese diligencias sobre una denuncia contra Gómez por los citados delitos por sus relaciones con empresas que posteriormente recibieron adjudicaciones públicas. Este lunes Sánchez desveló que finalmente se quedaba al frente del Gobierno pero llamó a abrir una causa por la "regeneración democrática". "Fíjese la perversión del debate en el que estamos. Es que yo tengo que responder ante acusaciones que no están probadas", se ha quejado este martes. Por otro lado, Sánchez se ha mostrado dispuesto a abrir un debate sobre la regulación de la figura y la actividad de las parejas de los presidentes del Gobierno aunque rechaza el modo en que se está abordando. "Yo puedo estar de acuerdo en eso, es un debate que podemos a lo mejor abrir, pero me parece injusto que se abra en base a bulos y a desinformación", sostiene. En todo caso considera un error personalizar en él y su mujer el debate que ha abierto sobre la regeneración democrática porque considera que afecta a lo que "representa". En este sentido insiste en que PP y Vox no aceptaron el resultado electoral de las generales del 23 de julio y por tanto han activado "la maquinaria del fango" siguiendo las directrices del expresidente del Gobierno, José María Aznar que dijo "quien pueda hacer que haga".