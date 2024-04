Sánchez asegura estar con ánimo para completar la legislatura y seguir "lo que quieran los españoles con su voto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que tras los cinco días de reflexión que se ha dado para decidir si dimitir está con ánimo no solo para completar los tres años que quedan de legislatura sino para continuar en la siguiente, zanjando así por ahora cualquier debate sobre su sucesor al frente del PSOE. "Desde luego el proyecto del PSOE trasciende a mi persona", ha señalado en una entrevista en la SER, recogida por Europa Press, tras ser preguntado si entre sus planes para la regeneración democrática que quiere llevar ahora a cabo figura abrir el debate sucesorio en su partido. Sin embargo, a renglón seguido, ha sostenido que el compromiso que ha adquirido tras este periodo de reflexión de "de liderar, que no monopolizar" el debate de regenerar, mejorar y defender la democracia "no es una tarea que se haga ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, que es lo que nos queda de legislatura". Dicho esto, ha asegurado que está "con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto". "Desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable y el líder del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicciones e ideas de transformación para mi país lo voy a hacer", ha recalcado. ((Seguirá ampliación))