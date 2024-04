PP y Vox acuerdan un plan de trabajo en la comisión de las mascarillas sin Marga Prohens entre los comparecientes

PP y Vox han acordado un plan de trabajo conjunto para la Comisión de investigación de las mascarillas que no incluye a la presidenta del Govern, Marga Prohens, entre los comparecientes aunque sí al vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, y el director general del IbSalut, Javier Ureña, así como a la exlíder del Ejecutivo, Francina Armengol. El plan de trabajo acordado por los socios de investidura en la sesión de este martes ha salido adelante solo con el voto favorable de los representantes de PP y Vox y con las críticas del PSIB y de su portavoz, Iago Negueruela, que ha asegurado que si el PP hubiera aceptado que Prohens fuera citada, hubieran votado a favor de todo su plan de trabajo sin tener que recurrir a pactar uno con Vox. El socialista ha acusado a los 'populares' de "esconder" a Marga Prohens. El documento final contiene una lista de 31 comparecientes entre los que figuran Koldo García, el exministro José Luis Ábalos, Íñigo Rotaeche, Víctor de Aldama, Daniel Sierra y Juan Carlos Cueto. Del anterior Govern tendrán que comparecer la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, el exdirector general del IbSalut, Juli Fuster y el exconseller y actual portavoz socialista, Iago Negueruela. También serán llamados el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, y el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page. Las comparecencias arrancarán el próximo 14 de mayo y, en virtud del plan, se celebrarán cuatro los lunes, que se ha habilitado, una los martes y cuatro los viernes. Todos los grupos parlamentarios podrán formular preguntas a las personas comparecientes, durante un tiempo de 15 minutos. Este tiempo, que contará solo durante la intervención del grupo parlamentario correspondiente, podrá utilizarse en una o dos intervenciones. En ningún caso la persona compareciente podrá exceder de los 20 minutos, ciñéndose estrictamente a las cuestiones planteadas en las respuestas a cada grupo parlamentario. El diálogo entre el portavoz y la persona compareciente será interactivo, donde el grupo parlamentario iniciará y finalizará el diálogo. Las conclusiones se presentarán el día 10 de junio antes de las 11.00 horas. El plan de trabajo aprobado prevé al mismo tiempo la posibilidad de acordar por mayoría nuevos testimonios de comparecientes y nueva documentación. Se abre también la posibilidad, previo acuerdo del pleno, a ampliar el objeto de la investigación. El portavoz del PP en la Comisión, José Luis Mateo, ha agradecido el buen tono de los grupos y ha resaltado que el documento final acordado con Vox incluye el 50% de los comparecientes propuestos por MÉS per Mallorca, el 83% de los propuestos por el Grupo Mixto, el 45% de los del PSIB y el 60% de la lista de Vox. NO COMPARECERÁ BEGOÑA GÓMEZ Antes de la reunión de la Comisión, la Mesa ha aceptado la solicitud del PSIB para que se retire la propuesta de Vox de citar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Mesa ha aceptado, también a instancias de los socialistas, que Vox retire de su plan de trabajo solicitudes de documentación que hacían referencia a otras empresas, como Globalia, diferentes de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. La portavoz de Vox en la comisión, Patricia de las Heras, ha justificado la solicitud de petición de comparecencia de Begoña Gómez, así como de la documentación relativa a Globalia, rescatada en pandemia, para abordar un supuesto trato de favor. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha lamentado que Vox "haya dictado las conclusiones" del órgano al PP y ha defendido que su grupo ha presentado una propuesta de trabajo y de comparecientes "proporcional" a los dos periodos objeto de investigación "y sin esconder a nadie", en referencia a Marga Prohens. En relación a la retirada de algunas propuestas de Vox, el socialista ha criticado la incoherencia que supone retirar las solicitudes de documentación relativas a Globalia y mantener la petición de comparecencia de personas relacionadas con la sociedad, como Víctor de Aldama. Negueruela ha insistido en que trasladar el objeto de la investigación más allá de los contratos con Soluciones de Gestión sería modificar el objeto. Además, también ha recordado que la comisión tiene que ceñirse a las competencias autonómicas. José Luis Mateo, por parte del PP, ha expresado su deseo de que la comisión resulte de utilidad para determinar responsabilidades políticas y detectar y subsanar comportamientos irregulares y defectos de la administración. El 'popular' ha resaltado que tiene que servir para dar respuesta a preguntas "que siguen en el aire" como quién del Gobierno central contactó con el Govern, por qué no se reclamó inmediatamente que se constató que eran defectuosas, por qué se pagaron en tiempo récord, cómo fue posible que el IbSalut emitiera un certificado de conformidad, por qué no se avisó al Govern entrante y por qué, ante este escenario, se pagaron con Fondos Europeos. Mateo ha considerado inaudito que el PSIB no haya pedido las comparecencias de los principales implicados en una supuesta trama de corrupción como Cueto, Ábalos, Rotaeche o Koldo. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha propuesto que una vez que acabe la comisión se abra un periodo para pedir más información e incluso más comparecencias, a partir de la información que pueda recabarse durante las sesiones. Josep Castells, de Més per Menorca, ha advertido que la comisión irá "por mal camino" si persigue únicamente erosionar a los gobiernos de Francina Armengol y Marga Prohens. Sobre la presencia de las mandatarias en la comisión, el menorquinista ha argumentado que "servirá para poco", aunque no ha mostrado oposición a que comparezcan. Castells, además, ha calificado como "extenuante" la previsión de hasta diez comparecencias semanales. La lista completa de comparecientes pactada por PP y Vox y la propuesta de calendarización la forman Manuel Palomino (14 de mayo), Arturo Molina, Beatriz Orejudo, José Miguel Pérez y María Alemany (17 de mayo), Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto, Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche (20 de mayo), Jaume Far (21 de mayo), Koldo García, José Luis Ábalos, Iago Negueruela y Patricia Gómez (24 de mayo), Rosario Sánchez, Laura Montserrat, Concepción Saavedra y Emiliano García-Page (27 de mayo), Joan Gual de Torrella (28 de mayo), Francina Armengol, Marc Pons, Juli Fuster y Rafael Marcote (31 de mayo), María Isabel Berga, Ignacio García, Israel Pilar, María Somalo (3 de junio), Antonio Mascaró (4 de junio), Javier Hidalgo, Antoni Costa y Javier Ureña (7 de junio).