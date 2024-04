La Policía Nacional retira una granada de mortero de un piso de Santander

Santander, 30 abr (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han retirado una granada de mortero de 38 centímetros y calibre 81 que se halló en un domicilio de Santander y que podría tratarse de un artefacto de la "época de la Guerra Civil".

La Policía Nacional ha informado en un comunicado de que el pasado día 24 recibió la llamada de una mujer que alertaba de la presencia de un proyectil en un domicilio de su propiedad que había estado alquilado.

La mujer explicó que al revisar el estado del piso tras la salida del inquilino, "se había encontrado con la granada".

Técnicos especialistas en la desactivación de artefactos explosivos retiraron la granada, en condiciones de seguridad, y ya en las instalaciones policiales comprobaron que el artefacto carecía de elementos que pudieran provocar una explosión.

Agentes de la Policía apuntan a que podría tratarse de una granada de la época de la Guerra Civil.

Ante posibles hallazgos o sospechas de proyectiles, la Policía Nacional aconseja a la ciudadanía no manipular el artefacto, notificarlo al cuerpo de seguridad de la zona y no conservarlo como curiosidad, pues no se trata de objetos de colección. EFE

