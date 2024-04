La Generalitat de Cataluña avisa de que las lluvias no han revertido la sequía pese a mejorar los embalses

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha avisado este martes de que las lluvias de los últimos días no han revertido la situación de sequía en Catalunya pese a la mejora de la situación de los embalses. "No se debe distorsionar la situación real, que no es otra que aún seguimos inmersos en sequía, una sequía preocupante, pese a que la lluvia ha permitido mejorar notablemente el estado de los embalses", ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Además de dar la bienvenida a la lluvia caída en gran parte de Catalunya, ha explicado que está teniendo "repercusiones directas" sobre el estado de los embalses y las cuencas internas. "La situación sigue mejorando. Desde finales de la semana pasada, sobre todo ayer, hemos tenido un episodio de lluvias importantísimo que no se registraba desde otoño de 2021", ha precisado. Pese a todo, ha añadido que los niveles de los embalses siguen siendo bajos, por lo que consideran que "aún no es momento" de revertir algunas de las limitaciones y restricciones que se aplican.