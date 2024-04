La Diputación de Guadalajara aprueba solo con los votos del PSOE sus alegaciones a las nuevas normas del trasvase

La Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado, en un pleno extraordinario y únicamente con el apoyo del PSOE, formación que gobierna en la Corporación, las propuestas que la Institución presentará a la consulta pública abierta por el Ministerio de Transición Ecológica para que se tengan en cuenta cuando se aprueben las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Unas alegaciones incluidas en la moción presentada a instancias del Grupo Socialista, que han salido adelante con los 13 votos de los diputados del PSOE presentes en la sesión plenaria, el voto en contra de los dos diputados de Vox y la abstención del Grupo Provincial del PP, sin que se hayan admitido las enmiendas ni de la formación de Santiago Abascal ni tampoco, finalmente, se ha incluido ninguno de los puntos de la enmienda de la formación 'popular', al producirse un rifirrafe por cuestiones de forma que ha terminado sin acuerdo y señalando el presidente, José Luis Vega, que a la Corporación no se va a hablar del "sexo de los ángeles". La moción aprobada consta de un total de siete puntos a tener en cuenta, relacionados con caudales ecológicos, la prioridad a la cuenca cedente a la hora de llevar a cabo algún trasvase, desalación y el aumento de las reservas no trasvasables, entre otras cuestiones. Una propuesta que se ha llevado a pleno este martes, a raíz de que el Ministerio de Transición Ecológica abriera una consulta pública que concluye el próximo 2 de mayo para presentar alegaciones a la modificación de las normas de explotación del trasvase, donde las distintas administraciones pueden formular sus planteamientos con el fin de que se tengan en cuenta en las nueva normativa. "Todo esto es una causa común que nos debe unir al conjunto de la sociedad de nuestra provincia para revertir esta negativa situación", ha señalado el diputado del Grupo Provincial del PSOE y encargado de la asistencia al municipio, Francisco Pérez Torrecilla, convencido de que el río Tajo necesita otra gestión y de que los embalses de Entrepeñas y Buendía también precisan cambios importantes en las normas de explotación que permitan el desarrollo de los pueblos ribereños. "Hay que hacer justicia", ha declarado. Para Torrecilla, los 400 hectómetros cúbicos de cota mínima no trasvasable que ahora hay establecida es algo "totalmente inútil e insuficiente" para el desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños, asegurando que las actuales normas están generando un "enorme perjuicio" a la provincia, de ahí que haya defendido este periodo de alegaciones como una "oportunidad". Sin embargo, esa unidad "imprescindible" que ha reivindicado Torrecilla no ha sido posible en la Diputación de Guadalajara en esta sesión plenaria, donde no han contado con el apoyo de ninguna de las otras dos formaciones representadas en la Corporación. No se ha aprobado la enmienda adicional del Grupo Provincial del PP, defendida por el diputado Francisco Javier del Río, y se ha vuelto a rechazar la creación de una mesa de trabajo, entre otras cosas, porque según Torrecilla, no hay tiempo ya, recriminando a la formación 'popular' que no lo hayan hecho antes. "Estamos presentando alegaciones para que el Ministerio nos escuche y cambie las normas de explotación; no estamos ni en tuberías, ni en trasvases ni en decir que esto es una guerra del agua o no lo es", ha respondido también a Del Río. Y aunque ha dicho que les hubiera encantado que se sumaran a la moción del PSOE, ha manifestado que algunos de los puntos que pretendía introducir el PP "se alejan del marco del debate" del pleno, considerando también alguna propuesta "extemporánea y fuera de lugar". "Les ha pillado fuera de juego y quieren su trocito de protagonismo en relación con la defensa del agua", ha abundado. Respecto a la negativa a admitir la enmienda de Vox, Torrecilla ha sido bien claro. "Es una enmienda de sustitución", ha dicho, recriminando a la formación su contenido por entender que se aleja mucho de lo que se pretende. Por su parte, Del Río ha insistido en la urgencia de que haya un Pacto Nacional en materia de agua y entre sus propuestas ha incluido el mantenimiento de una lámina de agua de al menos el 40%, enmienda que no ha sido admitida por entender el PSOE que esto ya figuraba en su moción. Desde la formación 'popular' han aprovechado esta sesión plenaria para volver al mostrar su queja ante el retraso de las obras de Morillejo y la falta de inversiones en la comarca ribereña cuando la Junta de Comunidades recibe anualmente un canon por los trasvases, demandando también un "nivel amplio y estable" de agua en Entrepeñas y Buendía, actualmente al 36% y al 68% de su capacidad, respectivamente. "No necesitamos en esta tierra guerras del agua ni conflictos", ha puntualizado. Desde Vox, su portavoz, José Luis Arcángel, ha apuntado que la moción que este martes se ha aprobado en el pleno venía "impuesta" por el PSOE regional de Emiliano García-Page, que "parece que quiere recuperar aquel discurso del 'agua sucia para Murcia' y ese no es el camino". Según Arcángel, su formación admite que hay un problema de agua, pero cree que la solución que propone el Grupo Socialista es "cortoplacista", de ahí que hayan presentado una enmienda de modificación con cuatro puntos, que ha sido rechazada, y una vez más han vuelto a defender el agua como un derecho que debe estar garantizado "para todos". Este ha sido el único punto del orden del día del pleno extraordinario celebrado en la Diputación de Guadalajara.