La Asamblea de Madrid aprueba a los nuevos miembros del consejo de administración de RTVM que elegirán al presidente

La Asamblea de Madrid ha aprobado a los nuevos miembros del consejo de administración de Radio Televisión Madrid, que serán los encargados de elegir al nuevo presidente de la corporación, que será ratificado posteriormente por la junta de accionistas. Ha sido en el Pleno de este jueves con la mayoría absoluta del PP y la abstención de los partidos de la oposición. Era la segunda vuelta de una votación que ya tuvo lugar en el anterior pleno, cuando no salió adelante porque en esa ocasión era necesaria la mayoría de 3/5 de la Cámara. Tras la aprobación de la Ley de Simplificación el número de puestos se ha ampliado de cinco a siete, siendo cuatro a propuesta del PP y uno para cada grupo de la oposición. Entre sus funciones tiene elegir al presidente del ente, el director general, las directrices básicas de personal y plantilla o la creación de órganos de participación, asesoramiento o control interno. De la propuesta aprobada este jueves, ya formaban parte del consejo Rubén Gallardo (Vox), José María Noguerol (PSOE), María Gemma Teso (Más Madrid), Diego Armario (PP) y Antxón Sarasqueta (PP), quien ostentaba hasta ahora la Presidencia. Se suman a la lista Raquel Cubero (PP) y Luis Arranz (PP). A principios de este mes, los candidatos comparecieron en la Asamblea de Madrid para exponer su idoneidad para el cargo (en el caso de los nuevos) y explicar qué cambios harían en el ente (los que repetirán en el cargo). Entre las propuestas de los segundos se encontraban "replantear el modelo" de los debates, internalizar procesos externalizados o formación científica para redactores enfocada en poder explicar los impactos de la "crisis climática". LA OPOSICIÓN CRITICA EL PROCESO Antes de la votación, en los pasillos de la Asamblea, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en que lo que se ha hecho es "renovar un órgano" en el "tiempo y forma que corresponde". Ha recordado que tras elegirse los consejeros estos elegirán a su director, que será ratificado pro la Junta de Accionista. "Como no puede ser de otra manera, como es formal, como es legal y como tiene que ser para mantener la independencia de la red de interés público", ha garantizado el 'popular'. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha negado que exista esta independencia sino que "Telemadrid va a seguir siendo 'Teleayuso'. Ha defendido que a lo que se dedica la cadena pública es a "ensalzar la figura de la presidenta y difamar al adversario político". También ha sido crítico con su funcionamiento el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien advierte cosas "lamentables, especialmente los últimos días". Entiende que está "al servicio de la presidenta autonómica pagada con el dinero de todos" y que debería haberse mantenido una elección por "mayoría reforzada" para tener que nacer de un "consenso amplio" en le parlamento. Por último, la líder de Vox, Rocío Monasterio, ha señalado que querría que Telemadrid fuera una cadena "para todos los madrileños" y que no fuera "propaganda del Gobierno". "A nosotros lo que nos parece es que el gobierno tiene que sacar las manos de la televisión pública, tiene que sacar las manos de la Cámara de Cuentas, del Consejo de Transparencia, de la Comisión de Vigilancia de Contrataciones", ha concluido.