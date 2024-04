Jourova ve "probable" volver a mediar entre PSOE y PP para el GCPJ pero pide que resuelvan primero sus diferencias

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, ha afirmado este martes que "probablemente" lidere las negociaciones establecidas por Bruselas para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque ha pedido a PSOE y PP que primero resuelvan sus diferencias, después de que la última reunión se pospusiera sin fecha a finales de marzo a petición de los 'populares'. "Estamos ahora esperando a las partes españolas para que resuelvan sus diferencias y, en el momento adecuado, probablemente volvamos a la mesa negociadora", ha afirmado la comisaria checa en declaraciones a Europa Press antes de la reunión informal de ministros de Asuntos Europeos que se celebra en la capital belga. En este sentido, Jourova no ha puesto fecha a nuevas rondas de negociación entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, apuntando que tampoco ha mantenido contactos recientes con 'populares' y socialistas. La salida del comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, diez días antes de lo previsto para centrarse en su campaña para la jefatura del Consejo de Europea ha dejado en el aire la mediación que lidera Bruselas y que después de dos meses no ha dado frutos, pese a que se han superado los plazos que marcó Reynders para alcanzar un acuerdo. En este sentido, fuentes comunitarias explicaron que "no hay automatismos" en el proceso de mediación y que "corresponde a los españoles ver si quieren continuar" con el diálogo estructurado establecido por Bruselas tras dar la propia presidenta comunitaria, Ursula Von der Leyen, luz verde a este formato inédito para resolver una cuestión de política nacional. Aunque tanto PSOE como PP subrayan su disposición y voluntad para resolver el 'impasse' en que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, siguen chocando en los tiempos ya que mientras los socialistas sólo ven urgencia en la renovación --y hablan de dejar para "más adelante" la reforma del modelo--, para los 'populares' es irrenunciable que ambas cuestiones vayan de la mano.