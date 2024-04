Illa cree que el Govern no ha tenido "ningún interés en poner inversiones" a los PGE

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, cree que el Govern no ha tenido "ningún interés en poner inversiones a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)". "De hecho, nos íbamos, ¿No?", ha ironizado en una entrevista de este martes en el 'Nació' recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que, textualmente, no se ha velado para que las inversiones se ejecuten en Catalunya. De este modo, el líder de los socialistas catalanes ha reprochado al Govern que hay tanto responsabilidades por parte de Catalunya como de Madrid, "cuando gobernaba el PP", mientras que desde que el actual líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ocupa la Presidencia las cosas han ido mejorando. Al preguntársele porque se sobrepresupueste en relación a Catalunya y después no se ejecuten las inversiones, ha admitido que ha habido una parte de ello, si bien ha destacado que el principal problema es no haber hecho "el trabajo en los últimos años", ni desde los gobiernos de Mariano Rajoy ni desde el Govern. "Uno puede preguntarse: ¿Cómo es posible que haya encomiendas de gestión y llevemos un año y pico sin haber hecho nada?", se ha preguntado Illa, que cree que desde la Generalitat no hay capacidad de impulsar proyectos. "LLEIDA ES LLEIDA" Respecto a las críticas por haberse referido a Lleida como Lérida en un acto de campaña en la capital de provincia catalana, el líder socialista ha afirmado que "fue un error fruto del cansancio". En este sentido, ha asegurado que "Lleida és Lleida", aunque ha señalado que a veces utiliza el castellano porque es la lengua que utilizan muchos catalanes y no tiene inconveniente en usarla en sus intervenciones, textualmente.