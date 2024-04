Feijóo pide que Sánchez comparezca en el Congreso y avisa que el PP saldrá a la calle a "defender la libertad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que el Grupo Popular ha registrado la comparecencia en el Pleno Congreso de Pedro Sánchez ante la "ausencia de explicaciones" de "un presidente acorralado por la presunta corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno". Dicho esto, le ha avisado que su partido también está dispuestos a ir a Europa y salir a la calle a "defender la libertad" y "frenar los atropellos" que, a su juicio, pretende el jefe del Ejecutivo. "Sánchez entregó la igualdad de todos los españoles para conseguir la presidencia del Gobierno y ahora va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en la Presidencia. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, un poder sin control", ha denunciado Feijóo, para añadir que todo obedece a su "miedo a perder" la Presidencia del Gobierno. En una reunión con sus diputados y senadores en el Congreso, Feijóo ha "reeditado" el "compromiso" del PP "con los valores democráticos y constitucionales de España" y ha dicho a los suyos que deben ser "contundentes" ante lo que está ocurriendo porque Sánchez "parece dispuesto a colocar un ladrilló más en el muro que anunció en su investidura" con el objetivo de "esconderse y perpetuarse". "Y no podemos permitirlo", ha aseverado. "NO NOS VAMOS A CALLAR" El jefe de la oposición ha afirmado que Sánchez no ha dado "ni una sola explicación sobre las investigaciones judiciales abiertas directa o indirectamente que le afectan" en la Fiscalía Europea, en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de instrucción número 41 de Plaza de Castilla (Madrid). En este punto, ha avisado que su partido le seguirá pidiendo explicaciones. "No nos vamos a callar ante la corrupción económica que se está conociendo. No nos quedaremos quietos ante la corrupción institucional con la que pretende taparlo todo", ha advertido, para añadir que si Sánchez "se encuentra con fuerzas para seguir", el PP las tiene "para seguir defendiendo la igualdad la libertad y la verdad, más que nunca". Feijóo ha dicho que, ante las "amenazas de degeneración democrática" del jefe del Ejecutivo, el compromiso del PP es "redoblar el control al Gobierno para proteger la democracia plena, con contrapesos y con límites, con prensa libre, con justicia independiente y con una oposición que fiscalice al Ejecutivo". DENUNCIA POR EL USO DEL CIS Y PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Con ese objetivo, ha anunciado que el PP ha registrado la petición de comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso ante "la reiterada ausencia de explicaciones". Y ha avisado que si sus socios "le protegen", "comparecerá ante el Senado" --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta-- y tendrá que "dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar" a las preguntas de la oposición. Además, Feijóo ha advertido al Gobierno de que "todo aquello que no quiera facilitar voluntariamente, se solicitará a través de la comisión de investigación abierta en el Senado" sobre el 'caso Koldo'. El líder de los 'populares' ha dicho también que el PP no va a permanecer "impasible" ante el "uso partidista" de las instituciones por parte del Gobierno. Por eso, y tras asegurar que la "manipulación" del CIS es "intolerable", ha adelantado que su partido presentará esta semana una denuncia por el uso "contrario al interés general" que, a su juicio, se está produciendo con este organismo que preside el socialista José Félix Tezanos. Fuentes del partido han precisado después que esa denuncia será ante los tribunales. APOYO DE VON DER LEYEN Asimismo, ha asegurado que ha conversado estos días con el presidente del PPE, Mandred Weber, y con la presidenta de la Comisión Europea y candidata a las elecciones europeas, Urusula von der Leyen, con los que ha compartido su "preocupación" ante "las amenazas al Estado de Derecho y a las libertades básicas" que se están produciendo en España". "Y por eso es reconfortante que nos hayan transmitido su apoyo incondicional al Estado de Derecho en España", afirmado para avisar que "si alguien cree que la UE va a cruzarse de brazos, se equivoca". Así, ha recordado que Sánchez solo tiene que mirar cómo "reaccionó" Europa "ante Polonia cuando el Gobierno intentó controlar al Poder Judicial". Feijóo ha asegurado que España "siempre podrá contar con las instituciones comunitarias frente a cualquier ataque o a cualquier intento de buscar poder excepcional en favor de una única persona" y ha señalado que es "natural" que la opinión pública europea "haya reaccionado con estupor ante el teatrillo" de Sánchez. REACTIVAR EL PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Además, el presidente del PP ha avanzado que su partido reactivará el plan de regeneración democrática que él mismo presentó en enero de 2023 en Cádiz y que "puso a disposición del Gobierno de España" y "de los españoles". A su entender, ahora corresponde ampliar ese documento "para proteger aún más" el Estado de Derecho" ante la "deriva populista" que, a su juicio, ha iniciado Pedro Sánchez en las últimas semanas. Según ha dicho, se trata de "blindar el periodismo libre", "profundizar todavía más en la protección de la justicia para blindar su independencia", "prohibir cualquier tipo de acusación de lawfare a los jueces y tribunales españoles", "garantizar los derechos de la oposición" y "reforzar los controles contra la corrupción ante los casos como los que afectan al Gobierno". Asimismo, el presidente de los 'populares' ha apostado por "reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de interés". "Si Sánchez está dispuesto a algo de esto, que nos avise. Si quiere degeneración democrática, nos tendrá enfrente. Ahí no. Ahí no necesita avisarnos", ha apostillado, para dejar claro que el PP actuará para "frenar los atropellos" de Sánchez, cuyo "proyecto lleva mucho tiempo acabado". SALIR A LA CALLE "DEFENDIENDO LA LIBERTAD" Asimismo, se ha mostrado dispuesto a salir de nuevo a la calle con los españoles para defender el Estado de Derecho. "Él nos ha respondido atacando la libertad. Por eso nos volveremos a ver en la calle. Nos volveremos a ver en la calle defendiendo la libertad", ha afirmado. El líder del PP ha destacado la importancia de las elecciones europeas del 9 de junio porque, a su juicio, Sánchez las utilizará para validar "sus desmanes". "No podemos permitirlo. Tenemos que movilizar, asumir la importancia de las elecciones y trasmitir a los españoles que se juegan mucho", ha manifestado. Por eso, Feijóo ha pedido a los suyos que se dediquen a "concienciar" de que deben "unir el voto" en torno al PP, que es "la única alternativa posible" a Sánchez, dado que "todo lo demás es dividir y, en consecuencia, es facilitar que se queden los que se tienen que ir".