Feijóo avanza que el PP denunciará el "uso partidista" del CIS ante los tribunales esta misma semana

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido presentará esta semana una denuncia ante los tribunales por el "uso partidista" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo al que el Partido Popular llevó hace unos días a la Junta Electoral Central (JEC) por su encuesta rápida sobre la carta de Pedro Sánchez para medir la reacción de la ciudadanía. En una intervención ante diputados y senadores del Grupo Popular en el Congreso, Feijóo ha criticado que "de nuevo" esta semana se haya puesto el CIS "al servicio de su amo" y ha recalcado que "esta vez" ha sido con tal "descaro" que "ha recibido crítica unánime de todos los profesionales serios". "Más allá de la broma de mal gusto del CIS que supone todo esto al tiempo que se enarbola falsamente la bandera de la regeneración, lo cierto es que la manipulación institucional del CIS es intolerable y en muchos casos denunciable", ha enfatizado. Por eso, el presidente del PP ha anunciado que "esta misma semana" presentarán una denuncia por el usar el CIS con "intereses contrarios al interés general". Fuentes del equipo de Feijóo han precisado que esa denuncia será ante los tribunales y no ante la Junta Electoral, como hizo hace unos días. Así, el pasado sábado el PP denunció ante la JEC que el CIS hubiera realizado una encuesta rápida sobre la carta que publicó el presidente del Gobierno, con la que anunció que despejaba su agenda pública hasta el lunes para reflexionar sobre si dimitía del cargo. La formación justificó su denuncia ante la Junta porque ve las preguntas como un tipo de "financiación ilegal" por parte del PSOE en plena campaña electoral en Cataluña. El jefe de la oposición ha advertido de que su partido no va a permanecer "impasible" ante el "uso personal y partidista" de las instituciones del Estado que, a su juicio, está realizando el Gobierno. "Solo en el día de ayer vimos a un Gobierno paralizado a la espera de su estrategia personalista; a la Moncloa convertida en un decorado de un mitin; y a la televisión pública como órgano de propaganda por obra y gracia de una militante socialista sin complejos nombrada presidenta", ha afirmado. REACTIVAR EL PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Además, el presidente del PP ha avanzado que su partido reactivará el plan de regeneración democrática que él mismo presentó en enero de 2023 en Cádiz y que "puso a disposición del Gobierno de España" y "de los españoles". "Lo que nos corresponde es ampliar este documento, con las decisiones que sean necesarias, para proteger aún más nuestro Estado de Derecho", ha dicho, alertando de la "deriva populista" que, a su juicio, ha iniciado Pedro Sánchez en las últimas semanas. Según ha dicho, se trata de "blindar el periodismo libre", "profundizar todavía más en la protección de la justicia para blindar su independencia", "prohibir cualquier tipo de acusación de lawfare a los jueces y tribunales españoles", "garantizar los derechos de la oposición" y "reforzar los controles contra la corrupción ante los casos como los que afectan al Gobierno". Asimismo, el presidente de los 'populares' ha apostado por "reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de interés". "Si Sánchez está dispuesto a algo de esto, que nos avise. Si quiere degeneración democrática, nos tendrá enfrente. Ahí no. Ahí no necesita avisarnos", ha apostillado, para dejar claro que el PP actuará para "frenar los atropellos" de Sánchez, cuyo "proyecto lleva mucho tiempo acabado".