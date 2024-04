El PSOE pide a la AN que indague en la presunta investigación de la "policía patriótica" a la familia de Sánchez

El PSOE ha pedido al juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón que indague en la presunta investigación que la "denominada policía patriótica bajo la dirección del gobierno del Partido Popular, investigó, sin orden judicial ni ningún tipo de soporte indiciario, a la familia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un escrito, recogido por Europa Press, los socialistas instan al magistrado encargado del 'caso Villarejo' que impulse la pieza separada número 34 --actualmente bajo secreto-- para incorporar informaciones publicadas en medios de comunicación que guardan relación con la macrocausa. "A la luz de las nuevas publicaciones que se han producido la semana pasada y que aportamos nos vemos en la obligación de dirigirnos al Juzgado para interesarnos por la evolución de la investigación", explica el PSOE, que detalla que existen audios en los que la policía patriótica hablaba de obtener información para comprometer el futuro del entonces recién nombrado secretario general del PSOE. "Eso lo mata"; "No lo sabe nadie* hay que manejarlo con muchísimo... "; "Cuando haga falta, para que sólo lo trates con el presidente y con el número 1", son algunos de los extractos de la conversación que habrían mantenido el entonces secretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, y el comisario José Manuel Villarejo. "La investigación desarrollada por funcionarios y con dinero público del Ministerio del Interior tenía única y exclusivamente fines partidistas, sin guardar ningún tipo de relación con las funciones que legalmente tiene atribuido el Ministerio del Interior, pues en nada afecta a la seguridad del Estado", afirma. En esta línea, los socialistas sostienen que, "además, los resultados de la pretendida investigación no dieron lugar a ningún tipo de denuncia ante los tribunales por parte del aparato del Estado, pero sí que tuvieron trascendencia mediática, siendo publicada la relación del actual presidente del Gobierno con los negocios de la familia" de su mujer, Begoña Gómez, y más en concreto con su suegro". SUPUESTA FILTRACIÓN A MEDIOS Esto supone, añaden, que la misma se filtró a determinados medios. "Práctica habitual no sólo del (comisario jubilado José Manuel) Villarejo una vez que se encuentra en prisión, sino que era práctica habitual del Ministerio del Interior presidido por el entonces ministro Jorge Fernández Díaz, a través de su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez quien coordinaba con Villarejo qué noticias se filtraban, a quién y cuándo se hacía", inciden. El PSOE afirma que "la filtración y su publicación en prensa es lo que permitió su utilización como arma política recurrente por distintos miembros del Partido Popular". Por todo ello instan al magistrado al levantamiento del secreto de la pieza separada y que se les de traslado de todo lo actuado hasta la fecha, con plazo suficiente para su estudio y en su caso, solicitar nuevas diligencias de investigación. Piden, además, que se les informe de "si los distintos temas que constan en las agendas referidos a la policía patriótica con evidente relevancia penal han sido investigados en esta pieza o se han creado nuevas piezas separadas". Además, y "una vez se levante el secreto para garantizar la necesaria contradicción", solicitan que "se reciba declaración en calidad de investigados de los participantes en dicha conversación y sobre el contenido de la misma": Francisco Martínez y José Manuel Villarejo.