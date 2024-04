El PP celebra los criterios del valenciano para que su uso sea "más próximo" y el PSPV los califica de "injerencia"

El síndic del PPCV, Miguel Barrachina, ha celebrado la aprobación de los criterios del uso del valenciano en la administración, que ha señalado que están "avalados" por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, para que el lenguaje de la administración "sea el más próximo a los usos en la Comunitat Valenciana". Sin embargo, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha calificado esta propuesta como una "injerencia" y cree que "no tiene sentido" que "el Consell diga cómo se tiene que hablar el valenciano". Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha dicho que no entiende qué significa "revalencianizar el valenciano" y ha abogado por "revalencianizar el Consell", que "no suelta ni una" en valenciano. Así se han pronunciado los tres síndics durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics al ser preguntados por estos criterios aprobados ayer en el Pleno del Consell. Barrachina los ha destacado junto a la convalidación de títulos de valenciano en la ley de libertad lingüística. El portavoz socialista ha criticado que "el Consell se vea con la autoridad de decir cómo se tiene que hablar el valenciano cuando eso es un trabajo de los académicos" y ha ironizado con que "ahora tenemos una Generalitat que le dice a la AVL los criterios que tiene que seguir": "Es como si el Gobierno de España le dijera a la RAE cómo tiene que hacer su trabajo. Es inasumible y unas injerencias que no se pueden tolerar". Mientras, Baldoví ha animado al Consell a utilizar más el valenciano ya que considera que sería "un gesto a todos los que tenemos la mala costumbre de decir 'bon dia' cuando nos levantamos y 'bona nit' cuando nos acostamos". Y ha ironizado: "Revalencianizar y acercar a la calle, ¿A qué calle?". Por ello, ha criticado esta propuesta "tan surrealista, tan ridícula y falta tanto al respeto a los valencianos". Además, se ha planteado si también se podrá utilizar "el castellano de la calle" en documentos oficiales. "¿A que no pasará?", ha preguntado.