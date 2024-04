El 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, comparecerá hoy en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' continúa su ronda de comparecencias y acogerá este martes la intervención del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta comisión encara su segunda semana de comparecencias después de que ya hayan desfilado por ella el propio Koldo García, el exministro de Sanidad Salvador Illa, su ex jefe de gabinete, Víctor Francos, un ex alto cargo del Ministerio de Sanidad durante la pandemia y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Será la primera intervención pública de Santos Cerdán, que es uno de los integrantes del núcleo duro de Ferraz, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que sigue al frente del Ejecutivo tras unos días de reflexión. Santos Cerdán proviene del PSOE de Navarra, federación a la que también perteneció el ex asesor de Ábalos que da nombre a esta comisión de investigación. Este es uno de los principales motivos que alegan desde el PP para citarle en este foro, aunque el PSOE rechaza cualquier vinculación para llamarle a comparecer y creen que se extralimita del objeto inicial de la comisión. KOLDO ARRANCÓ LAS COMPARECENCIAS El encargado de abrir la ronda de comparecencias en la comisión de investigación del Senado fue el propio Koldo García, que acudió a la Cámara Alta el pasado lunes por la mañana después de varios intentos infructuosos por localizarle. Como era de esperar, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar en la comisión alegando que está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional. Eso sí, también quiso defenderse ante diferentes preguntas de los grupos y aseguró que ha trabajado toda su vida y ha hecho "lo correcto". Ese mismo lunes por la tarde, la comisión de investigación acogió la comparecencia del que fuera director de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, que admitió que se reunió en dos ocasiones con Koldo García para hablar de material sanitario y otra vez en relación a un sistema de 'software', aunque sostuvo que en ninguno de estos encuentros le pidió ningún "atajo" en las contrataciones. Ante preguntas del PP, Víctor Francos admitió que en uno de sus tres encuentros que mantuvo con Koldo García el mismo Salvador Illa le avisó de que le iba a contactar, aunque no aclaró a qué reunión se refería. ILLA DIO NUEVOS DATOS Las comparecencias continuaron el pasado miércoles, cuando desfiló por el Senado el que fuera ministro de Sanidad durante los primeros meses de la pandemia, Salvador Illa, que dio nuevos datos de su encuentro con Koldo García. Según desveló Illa, Koldo García se presentó en el Ministerio de Sanidad sin cita previa, le recibió por ser asesor de otro ministro (José Luis Ábalos) y cuando vio que estaba promocionando a una empresa para comprar material anticovid, le remitió a su jefe de gabinete, Víctor Francos. La reunión duró "unos minutos" y no se le compró nada, reiteró. Y en la sesión del jueves, la que fuera directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia durante la pandemia, Patricia Lacruz Gimeno, aseguró que Illa nunca le derivó ningún encuentro con Koldo. Asimismo, dijo desconocer si habían llegado ofertas al canal de comunicación del Ministerio de la empresa vinculada a la trama, ya que a ella personalmente no se le remitió nada de esta entidad.